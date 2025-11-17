Politica

Detalii despre biografia lui Călin Georgescu și interferența rusă la alegeri. Nicușor Dan pregătește raportul

Detalii despre biografia lui Călin Georgescu și interferența rusă la alegeri. Nicușor Dan pregătește raportul
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că deține mai multe materiale în legătură cu Călin Georgescu, menite să lămurească ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale de anul trecut. Șeful statului a precizat că, pe lângă suspiciunile existente atunci, documentarea privind interferența Rusiei în scrutin este mult mai solidă în prezent.

„Am strâns multe materiale, bineînțeles că a fost una dintre promisiunile pe care le-am făcut în campanie, că o să lămurim ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie-decembrie anul trecut. Am strâns multe materiale pe mai multe paliere, inclusiv biografia domnului Georgescu, inclusiv ceea ce anul trecut la alegeri erau cumva niște suspiciuni, și între timp am documentat mult mai bine interferența rusă. La momentul potrivit o să ieșim cu o sinteză din toate materialele”, a declarat Nicușor Dan la România TV.

Întrebat dacă raportul va include și stenograme despre discuțiile liderilor țării atunci când alegerile au fost anulate, președintele a explicat că, la momentul respectiv, cunoașterea fenomenului de interferență rusă era limitată: „Instituțiile statului știau că anumite site-uri propagă informații care ar fi putut influența doar 4-6% din publicul din România, nicidecum rezultatul final. În prezent însă, raportările internaționale arată clar existența unui fenomen de manipulare și dezinformare sistematică, sprijinit de acțiuni cibernetice și propagandistice din partea Rusiei”.

Ce a făcut Călin Georgescu la Viena

„Multe din lucrurile care la momentul acela păreau niște ipoteze au fost dovedite între timp că sunt exact așa și decizia Curții Constituționale și concluzia CSAT-ului au fost perfect justificate”, a mai spus președintele. În paralel, Nicușor Dan a punctat că este interesat și de biografia lui Călin Georgescu, menționând că acesta a petrecut câțiva ani la Viena fără să desfășoare activități relevante, un aspect pe care președintele îl consideră neobișnuit pentru o persoană într-o asemenea poziție.

„Georgescu s-a promovat foarte bine”

Președintele a mai explicat că nu există o simpatie excesivă față de Georgescu sau grupurile contestatare, ci că fenomenul reflectă, mai degrabă, neîncrederea unor români în autoritățile statului.

„Toți oamenii aceștia încearcă să se uite către cine pare să fie alternativa, cine s-a promovat mai bine pentru a fi alternativă, și domnul Georgescu, dincolo de toate lucrurile pe care le-am spus sau nu le-am spus, s-a promovat foarte bine”, a declarat Nicușor Dan.

