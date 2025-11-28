Sport

Superliga. Rapid - Csikszereda, ora 20.30. Lidera campionatului cuată să-și mărească avantajul din clasament

Superliga. Rapid - Csikszereda, ora 20.30. Lidera campionatului cuată să-și mărească avantajul din clasament
Rapid evoluează azi, pe teren propriu, contra celor de la Csikszereda (ora 20.30, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în etapa a 18-a a campionatului intern. Echipa din Giulești e lideră, cu un total de 35 de puncte și e urmată de FC Botoșani (33) și Universitatea Craiova (32). De partea cealaltă, ciucanii trag tare pentru a ieși din zona minată a clasamentului, acolo unde ocupă poziția a 14-a cu 16 puncte.

Echipa din Giulești e lideră în Superliga după disputarea a 17 etape

În rudna precedentă, rapidiștii au suferit o grea înfrângere, pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 0-3. „Venim după o înfrângere, așa că toți așteptăm acest meci cu nerăbdare. A fost o înfrângere dureroasă pentru că nici ca joc nu am arătat bine. Tot timpul trebuie să demonstrăm, iar acesta e un moment prielnic pentru asta. Venim după înfrângere și trebuie să demonstrăm cu Csikszereda că meciul de la Cluj a fost un accident”, a spus antrenorul Costel Gâlcă.

„Cu siguranță vor fi schimbări în echipă”

„Întâlnim un adversar care se lupta pentru a acumula puncte, dar acum vedem că a crescut în joc și a început să obțină rezultate pozitive. Au schimbat și ei sistemul de joc, deci sunt mult mai bine decât la începutul campionatului. Avem nevoie de un meci bun, cu o atitudine bună și de o victorie. Cu siguranță vor fi schimbări în echipă, pentru că vine și meciul de Cupă, pe care ne dorim să-l câștigăm”, a mai afirmat tehnicianul.

Rapid - Csikszereda, echipe probabile

Rapid: Aioani - Onea, Kramer, Bolgado, Bădescu, Grameni - Hromada, Dobre, T. Christensen, Petrila - Koljic Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, D. Ciobotariu, Braun, Vulturar, Cr. Manea, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor, Baroan Absenți: K. Keita (suspendat) / Pașcanu, Borza, G. Gheorghe, Drilon Hazrollaj, Borisav Burmaz, D. Mendes (accidentați) Antrenor: Costel Gâlcă

Csikszereda: Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Szilagyi - Ceara, Bodo, Jebari - Eppel Rezerve: M. Simon, Toth, Kajan, Andrezly, Dusinszki, Palmes, Csuros, Szalay, Gergely, Bloj, Bakos, Szabo Absenți: Szilard Vereș (suspendat) Antrenor: Robert Ilyeș

Stadion: Giulești Arbitru: Mihuleac Gabriel Asistenți: Vişan Florian Alexandru, Necula Mihaita Arbitru VAR: Colţescu Sebastian Arbitru AVAR: Porumbel Valentin

