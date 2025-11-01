Sport

Superliga. CFR Cluj rămâne în zona retrogradării și după meciul cu Dinamo. Debut de coșmar pentru Pancu

Comentează știrea
Superliga. CFR Cluj rămâne în zona retrogradării și după meciul cu Dinamo. Debut de coșmar pentru PancuSuperliga/ Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Superliga. Final incendiar de partidă, pe „Arena Națională”, în etapa a 15-a a campionatului intern. Dinamo a învins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, atunci când echipa din Gruia părea să plece cu toate punctele. Oaspeții marcaseră prin Lindon Emerllahu (69), iar gazdele au punctat de două ori, în minutul 90 - Mamoudou Karamoko (90) și 90+2 - Alberto Soro.

Superliga. Dinamo a dat lovitura atunci când nimeni nu mai spera

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a văzut meciul din tribune și a avut parte de un debut de coșmar. Dinamoviștii sunt pe locul 4, cu 27 de puncte, la 4 distanță de lidera FC Botoșani, CFR se află la retrogradare, pe 13 cu 13 puncte.

sursa: Facebook

Louis Munteanu, deprimat de situația echipei sale

Louis Munteanu, jucătorul oaspeților, a vorbit despre situația incredibilă pe care o traversează „ardelenii”, aflați în subsolul ierarhiei.

„Sunt fericit că am revenit, dar mi-aș fi dorit să câștigăm. Din păcate, luăm iar goluri și pierdem. Emerllahu avea un unghi mai bun de a marca și mă bucur că a reușit să înscrie. Mi-a venit să râd prima dată când am văzut cum a dat, bine că a intrat, era și mai bine dacă se termina 1-0.

De la anularea alegerilor la numirea Oanei Gheorghiu și retragerea SUA. Polonia a simțit schimbarea. România, prinsă pe contrasens, susține Ștefan Popescu
De la anularea alegerilor la numirea Oanei Gheorghiu și retragerea SUA. Polonia a simțit schimbarea. România, prinsă pe contrasens, susține Ștefan Popescu
Rețeta care impresionează orice invitat: ruladă de curcan cu gutui și sos de vin
Rețeta care impresionează orice invitat: ruladă de curcan cu gutui și sos de vin

Nu mai e CFR din trecut, luăm goluri multe, luăm goluri pe final. E dezastru, suntem supărați toți. Vă jur că nu știu ce să răspund, nu știu ce se întâmplă. Nu-mi imaginam, când am rămas aici m-am gândit că mă bat și eu la campionat, se pare că mă bat la retrogradare”, a spus Louis Munteanu, atacantul ardelenilor la Digi Sport.

Alberto Soro: „Energia lor ne-a ajutat să câștigăm partida”

„Cred că am meritat victoria și aceste 3 puncte. Am făcut un meci bun, chiar dacă ei au marcat primii. Cu ajutorul fanilor am reușit să întoarcem scorul. A trecut mult timp de la ultimul meu gol, dar asta nu este important pentru mine. Pentru mine contează munca, zi de zi, dorința de a-mi ajuta echipa. De acolo vin și golurile, și momentele bune.

A fost un meci dificil. Ei au reușit să marcheze primii, dar noi nu am renunțat și am obținut victoria cu sprijinul fanilor, energia lor ne-a ajutat să câștigăm partida”, a declarat Alberto Soro, omul care a marcat golul decisiv,

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:47 - Serbia va comemora tragedia din gara Novi Sad cu un protest masiv
09:38 - Încălzirea oceanelor pune în pericol stabilitatea banchizelor din Antarctica
09:30 - Răzvan Copoiu (Enevo): „Fiecare an ne reinventăm. Ținta noastră este să fim mereu cu un pas înainte”
09:20 - De la anularea alegerilor la numirea Oanei Gheorghiu și retragerea SUA. Polonia a simțit schimbarea. România, prinsă ...
09:11 - Dialog între „Arhitectul norilor” și „Arhitectul imaginației”. Expoziție de excepție la Galeria Romană
08:59 - Rețeta care impresionează orice invitat: ruladă de curcan cu gutui și sos de vin

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale