Superliga. CFR Cluj rămâne în zona retrogradării și după meciul cu Dinamo. Debut de coșmar pentru Pancu

Superliga. Final incendiar de partidă, pe „Arena Națională”, în etapa a 15-a a campionatului intern. Dinamo a învins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, atunci când echipa din Gruia părea să plece cu toate punctele. Oaspeții marcaseră prin Lindon Emerllahu (69), iar gazdele au punctat de două ori, în minutul 90 - Mamoudou Karamoko (90) și 90+2 - Alberto Soro.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a văzut meciul din tribune și a avut parte de un debut de coșmar. Dinamoviștii sunt pe locul 4, cu 27 de puncte, la 4 distanță de lidera FC Botoșani, CFR se află la retrogradare, pe 13 cu 13 puncte.

Louis Munteanu, jucătorul oaspeților, a vorbit despre situația incredibilă pe care o traversează „ardelenii”, aflați în subsolul ierarhiei.

„Sunt fericit că am revenit, dar mi-aș fi dorit să câștigăm. Din păcate, luăm iar goluri și pierdem. Emerllahu avea un unghi mai bun de a marca și mă bucur că a reușit să înscrie. Mi-a venit să râd prima dată când am văzut cum a dat, bine că a intrat, era și mai bine dacă se termina 1-0.

Nu mai e CFR din trecut, luăm goluri multe, luăm goluri pe final. E dezastru, suntem supărați toți. Vă jur că nu știu ce să răspund, nu știu ce se întâmplă. Nu-mi imaginam, când am rămas aici m-am gândit că mă bat și eu la campionat, se pare că mă bat la retrogradare”, a spus Louis Munteanu, atacantul ardelenilor la Digi Sport.

„Cred că am meritat victoria și aceste 3 puncte. Am făcut un meci bun, chiar dacă ei au marcat primii. Cu ajutorul fanilor am reușit să întoarcem scorul. A trecut mult timp de la ultimul meu gol, dar asta nu este important pentru mine. Pentru mine contează munca, zi de zi, dorința de a-mi ajuta echipa. De acolo vin și golurile, și momentele bune.

A fost un meci dificil. Ei au reușit să marcheze primii, dar noi nu am renunțat și am obținut victoria cu sprijinul fanilor, energia lor ne-a ajutat să câștigăm partida”, a declarat Alberto Soro, omul care a marcat golul decisiv,