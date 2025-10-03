Superliga. Unirea Slobozia - Dinamo, ora 20.30. Marea miză, menținerea în topul ierarhiei

Superliga. Unirea Slobozia și Dinamo joacă în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1). într-o partidă din etapa a 12-a a campionatului intern. Victoria le menține pe oricare dintre cele două formații în vârful clasamentului. Gazdele sunt pe poziția a 6-a cu un total de 18 puncte, „roș-albii” au 20 de puncte și sunt pe 5.

Antrenorul echipei Dinamo a avertizat că echipa sa nu va avea o misiune ușoară împotriva unui adversar care a impresionat în acest sezon.

„Acest sezon e plin de surprize, dar vedem felul în care joacă aceste echipe. Cei de la Slobozia au stabilitate multă, domnul Prepeliță face o treabă foarte bună. Ei merită acest număr de puncte, pentru noi va fi un meci greu împotriva unui adversar foarte bun. Se apără foarte bine, au o tranziție ofensivă foarte bună. Le-am analizat meciurile, ei merită să fie acolo”, a spus Zeljko Kopici, antrenorul echipei din Ștefan cel Mare.

„Suntem conștienți că avem în față un adversar redutabil, o echipă de tradiție, cu mulți suporteri. Suntem montați, ne-am pregătit foarte bine. Suntem conștienți că adversarul nostru poate e unul dintre cei mai buni pe care i-am întâlnit până acum, e o echipă în formă. La meciul cu Dinamo trebuie să venim cu ceva în plus!”, a afirmat și Jean Vlădoiu. Fostul internațional român este antrenor în acte al Unirii Slobozia, fiind paravan pentru Andrei Prepeliță.

Unirea Slobozia: Gurău - A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, Dragu - V. Pop, Hamdiu, F. Purece - Afalna, Espinosa, Dulcea Rezerve: R. Popa, Bărbuț, Coadă, Deaconu, E. Florescu, Ibrian, R. Negru, R. Rotund, Șerbănică, Said, C. Toma Absenți: Rusu, M. Lemnaru (accidentați) / I. Dinu (suspendat) Antrenor: Andrei Prepeliță

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Gnahore, Milanov - Musi, Perica, Karamoko Rezerve: Roșca, Mărginean, Armstrong, Al. Pop, Soro, Bordușanu, L. Barbulescu, Tabuncic, Licsandru, Kyriakou, Cr. Mihai Absenți: A. Mazilu (nerefăcut), Ikoko (incert) Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion: Clinceni Arbitru: Rareș Vidican / Asistenți: Marius Badea și Cristian Ilinca Arbitru VAR: Sebastian Colțescu / Arbitru AVAR: Iulian Dima0