Sport

Constantin Gâlcă, schimbări majore pentru Rapid după victoria cu Slobozia

Comentează știrea
Constantin Gâlcă, schimbări majore pentru Rapid după victoria cu SloboziaSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Constantin Gâlcă, antrenorul Rapidului, a reacționat după victoria clară cu Unirea Slobozia, scor 4-1, din etapa a 14-a a Superligii, cea mai convingătoare performanță de când a preluat echipa, potrivit Prima Sport.

Constantin Gâlcă despre victoria cu Unirea Slobozia

Rapid a obținut o victorie clară în fața Unirii Slobozia, scor 4-1, păstrându-se la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani. Giuleștenii rămân pe locul secund datorită golaverajului inferior (+15 față de +17). Gâlcă a explicat că  menținerea ritmului și a atitudinii a fost esențială pentru succesul echipei.

„Este îmbucurător pentru noi că marcăm și cu apărătorii. Pentru noi și pentru încrederea lui Petrila e important ca el să înscrie, astăzi a fost unul dintre cei mai importanți jucători.”

Tehnicianul a subliniat și importanța marcării de către jucătorii defensivi, dar și rolul lui Petrila, autor al unui gol important. Giuleștenii se pregătesc acum pentru derby-ul de pe „Ion Oblemenco” cu Universitatea Craiova, echipa pe care Gâlcă a antrenat-o în perioada aprilie 2024 - ianuarie 2025.

Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
Târguri de Crăciun 2025. Când se deschid marile atracții ale iernii
Târguri de Crăciun 2025. Când se deschid marile atracții ale iernii

Pregătiri pentru meciul din Cupa României

Referitor la meciul din Cupa României cu CSC Dumbrăvița, Constantin Gâlcă a explicat că va modifica componența echipei: „Cu siguranță că vom schimba mulți jucători. Avem nevoie de ritm, avem nevoie să câștigăm în Cupă pentru că e important pentru noi” a declarat acesta.

Rapid București

Sursa foto: Rapid București/Facebook

Tehnicianul a recunoscut că nu a fost mulțumit de golul primit și de ocaziile nefinalizate.Gâlcă a recunoscut că a fost nemulțumit de golul primit. Tehnicianul a spus că își dorea foarte mult ca echipa să mai înscrie și că, deși au existat câteva acțiuni foarte bune, jucătorii nu au reușit să le finalizeze. Gâlcă a precizat că ar fi fost mult mai mulțumit dacă echipa nu ar fi primit gol.

Gâlcă despre Rapid

Constantin Gâlcă a subliniat înaintea meciului că Rapid trebuie să arate maturitate și personalitate pe teren. Tehnicianul a afirmat că fiecare partidă contează și este dificilă, indiferent dacă echipa adversă se află în prima sau în a doua jumătate a clasamentului.

Antrenorul a evidențiat și evoluția tinerilor jucători.Constantin Gâlcă a declarat că Rareș Pop a avut o șansă și a profitat de ea, subliniind că orice jucător under are această posibilitate. Tehnicianul a precizat că până acum toți jucătorii au avut ocazia să evolueze.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:25 - TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
10:18 - Nigel Farage câștigă teren, în timp ce guvernul lui Keir Starmer se confruntă cu dificultăți majore
10:10 - Makaveli caută nevastă. Care ar fi condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea soție
10:01 - Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
09:55 - Airbnb, măsuri suplimentare pentru prevenirea petrecerilor de Halloween în SUA
09:47 - Reorganizare în cercul puterii de la Kremlin. Putin mizează pe loialitate și rudenie

HAI România!

Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre

Proiecte speciale