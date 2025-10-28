Constantin Gâlcă, schimbări majore pentru Rapid după victoria cu Slobozia

Constantin Gâlcă, antrenorul Rapidului, a reacționat după victoria clară cu Unirea Slobozia, scor 4-1, din etapa a 14-a a Superligii, cea mai convingătoare performanță de când a preluat echipa, potrivit Prima Sport.

Rapid a obținut o victorie clară în fața Unirii Slobozia, scor 4-1, păstrându-se la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani. Giuleștenii rămân pe locul secund datorită golaverajului inferior (+15 față de +17). Gâlcă a explicat că menținerea ritmului și a atitudinii a fost esențială pentru succesul echipei.

„Este îmbucurător pentru noi că marcăm și cu apărătorii. Pentru noi și pentru încrederea lui Petrila e important ca el să înscrie, astăzi a fost unul dintre cei mai importanți jucători.”

Tehnicianul a subliniat și importanța marcării de către jucătorii defensivi, dar și rolul lui Petrila, autor al unui gol important. Giuleștenii se pregătesc acum pentru derby-ul de pe „Ion Oblemenco” cu Universitatea Craiova, echipa pe care Gâlcă a antrenat-o în perioada aprilie 2024 - ianuarie 2025.

Referitor la meciul din Cupa României cu CSC Dumbrăvița, Constantin Gâlcă a explicat că va modifica componența echipei: „Cu siguranță că vom schimba mulți jucători. Avem nevoie de ritm, avem nevoie să câștigăm în Cupă pentru că e important pentru noi” a declarat acesta.

Tehnicianul a recunoscut că nu a fost mulțumit de golul primit și de ocaziile nefinalizate.Gâlcă a recunoscut că a fost nemulțumit de golul primit. Tehnicianul a spus că își dorea foarte mult ca echipa să mai înscrie și că, deși au existat câteva acțiuni foarte bune, jucătorii nu au reușit să le finalizeze. Gâlcă a precizat că ar fi fost mult mai mulțumit dacă echipa nu ar fi primit gol.

Constantin Gâlcă a subliniat înaintea meciului că Rapid trebuie să arate maturitate și personalitate pe teren. Tehnicianul a afirmat că fiecare partidă contează și este dificilă, indiferent dacă echipa adversă se află în prima sau în a doua jumătate a clasamentului.

Antrenorul a evidențiat și evoluția tinerilor jucători.Constantin Gâlcă a declarat că Rareș Pop a avut o șansă și a profitat de ea, subliniind că orice jucător under are această posibilitate. Tehnicianul a precizat că până acum toți jucătorii au avut ocazia să evolueze.