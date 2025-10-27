Florin Tănase, scandal cu Ioan Becali după victoria FCSB-ului cu UTA

După victoria obținută de echipa sa pe Arena Națională, Florin Tănase a lansat un atac dur la adresa impresarului Giovanni Becali, care îl acuzase că este „sifonul lui Gigi Becali”. Replica fostului căpitan de la FCSB a fost tranșantă și plină de ironie.

Înaintea partidei câștigate de echipa lui Florin Tănase, Giovanni Becali a făcut o serie de declarații controversate la adresa fotbalistului. Impresarul, în vârstă de 73 de ani, l-a acuzat pe Tănase că ar fi „sifonul lui Gigi Becali”, sugerând că fostul căpitan al roș-albaștrilor îi transmitea patronului informații din interiorul vestiarului.

„Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Eu zic că Olaru e prieten cu Tănase, au fost, au crescut împreună. Bine, Tănase a avut și legătura asta mai… cu Gigi. Toată lumea îi zice «sifonul lui Gigi». Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM (n.r. Mihai Stoica)”, a spus Giovanni Becali pentru Fanatik.

Impresarul a continuat atacul într-o notă ironică, comentând gesturile de credință ale lui Florin Tănase. „Tănase va deveni antrenor. N-ai văzut de câte ori face Tănase crucea? Ca fotbalist, intri, o faci o dată. O fac și catolicii, și toți. Intră, ating iarba. O dată, de două ori. Dar ca să o faci de 4-5 ori când știi că este camera pe tine, eu m-aș jena. Fac și eu crucea, zic: «Dă, Doamne, să ajung bine, sănătos», dar o dată! Dar dacă știu că e camera pe mine, nu mai fac”, a completat acesta.

După victoria clară obținută pe Arena Națională, scor 4-0 cu UTA Arad, Florin Tănase a reacționat la acuzațiile lansate de Giovanni Becali. În direct la Prima Sport 1, fostul căpitan al FCSB a avut un discurs dur, acuzându-l pe impresar că și-a pierdut credibilitatea și că inventează povești pentru a rămâne în atenția publicului.

„Chiar vreau să lămuresc asta. Îmi e milă de Giovanni Becali, săracul, a decăzut atât de mult. Ești angajat la un podcast, trebuie să iei salariu, dar să etichetezi așa niște persoane, cu niște invenții? E ceva... M-a surprins. Nu are el de unde să știe ce discut eu cu nea Gigi. El, profesional, neavând cu ce să iasă, se leagă de nume care au valoare și au ecou”, a declarat Tănase.

Fotbalistul a continuat, ironizând comentariile lui Becali despre modul în care se închină înaintea meciurilor. „A mai zis niște aberații, că mă închin de 4, 5 ori. E de râs, e și de plâns. La ortodocși te închini de 3 ori. Nu e de ajuns școala vieții, mai e nevoie și de matematică, să știi să numeri”, a adăugat el.

Tănase a explicat și relația sa cu patronul FCSB, subliniind că nu a fost niciodată o „sursă de informații” din interiorul echipei. „Când au fost discuții despre jucători, când erau nemulțumiri față de jucători, eu căutam să le găsesc scuze. A ajuns prea rău, îmi e milă de el, săracul”, a concluzionat fostul internațional.

Înainte de a intra în disputa publică cu Giovanni Becali, Florin Tănase a analizat jocul echipei sale. Fotbalistul s-a declarat mulțumit de prestația colectivă, subliniind că victoria era esențială pentru moralul echipei și pentru apropierea de locurile de play-off.

„Trei puncte foarte importante, aveam foarte mare nevoie de ele pentru a ne apropia de locurile de play-off. Sper să continuăm așa, avem nevoie de încredere. E bine că am marcat multe goluri și sper să o ținem din victorie în victorie”, a spus Tănase la finalul partidei.

Jucătorul a explicat și importanța contribuției ofensivei, într-o perioadă în care echipa are nevoie de eficiență în fața porții. „E important ca toți din atac să avem reușite. Trebuia să bată el primul, mă bucur că a reușit să marcheze. Rămânem cu puncte. Sperăm să menținem jocul din acest meci și să acumulăm puncte”, a completat el.

După succesul clar din campionat, Tănase a vorbit și despre obiectivul echipei în Cupa României, competiție pe care o consideră crucială pentru viitorul clubului. „Trebuie să ne refacem foarte bine, avem meci foarte important în Cupă, apoi la Cluj. E bine că sunt aproape orașele, ca distanță. Nu trebuie să ne relaxăm, mai avem lucruri de îmbunătățit. Jocul nostru mai are marjă de creștere. Am discutat între noi, au fost zile dificile după meciul cu Metaloglobus”, a spus el.

Tănase a subliniat că echipa are o șansă reală la trofeu și la o nouă participare europeană: „Și Cupa este un obiectiv. Ai trei meciuri în grupă, se poate câștiga un trofeu și e o participare în Europa League. Trebuie să batem în Cupă, e un obiectiv important”, a încheiat fotbalistul.