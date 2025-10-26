FCSB a învins UTA Arad cu 4-0 și urcă pe locul 10 în Superliga
- Maria Dima
- 26 octombrie 2025, 22:57
FCSB a câștigat duminică seară, pe teren propriu, scor 4-0, în fața formației UTA Arad, în etapa a 14-a din Superligă. Primul gol al partidei a venit în minutul 13, când Târnovanu l-a lansat pe Florin Tănase după o lovitură liberă a arădenilor. Tănase i-a pasat lui Bârligea, iar atacantul FCSB a șutat pe jos, de la 20 de metri, învingându-l pe portarul Iliev.
Goluri anulate și penaltiuri transformate
FCSB a mai avut un gol anulat pentru offside al lui Tănase, în minutul 18, iar șutul lui Poulolo, pentru UTA, a trecut pe lângă poartă în minutul 21. Un alt gol al gazdelor, semnat de Cisotti, a fost anulat de VAR în minutul 26.
În minutul 38, FCSB a beneficiat de un penalti după hențul lui Alin Roman, transformat cu succes de Florin Tănase. Înainte de pauză, Cisotti a cerut schimbare din cauza unei accidentări, iar UTA a rămas în zece oameni după ce portarul Dejan Iliev a comis un henț în afara careului și a primit cartonaș roșu, în minutul 45+2.
FCSB, control total în repriza secundă
Partea secundă a fost mai liniștită, FCSB menținând controlul jocului. În minutul 80, după un henț la Poulolo, arbitrii au dictat penalti, iar Olaru l-a transformat. În prelungiri, Mamadou Thiam, intrat în partea secundă, a înscris primul său gol în campionat pentru FCSB, în minutul 90+3, stabilind scorul final, 4-0.
Echipa lui Gigi Becali urcă pe locul 10
După acest meci, FCSB ocupă locul 10 în clasament, cu 16 puncte, urmată de UTA Arad, pe locul 11, tot cu 16 puncte.
FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic – Lixandru (A. Stoian 89), Șut – Cisotti (Miculescu 44), Fl. Tănase (Edjouma 85), Olaru (Mamadou Thiam 86) – Bîrligea (Alibec 85) Antrenor: Elias Charalambous
UTA Arad: D. Iliev – Ţuţu (D. Barbu 61), Poulolo, Pospelov, Padula – L. Mihai (Gorcea 45+3), Hrezdac – V. Costache, A. Roman (Ad. Dragoș 86), Tzionis (Fl. Iacob 61) - M. Coman (Hakim Abdallah 46) Antrenor: Adrian Mihalcea
Cartonașe galbene: Radunovic 47 / M. Coman 45+6, Pospelov 65, D. Barbu 65 Cartonaș roșu: Dejan Iliev (UTA Arad) min. 45+3
Arbitri: Andrei Moroiță – Mihai Marica, Alexandru Corb Arbitri VAR: Sebastian Colțescu – Lucian Rusandu
