FCSB a învins UTA Arad cu 4-0 și urcă pe locul 10 în Superliga

FCSB a câștigat duminică seară, pe teren propriu, scor 4-0, în fața formației UTA Arad, în etapa a 14-a din Superligă. Primul gol al partidei a venit în minutul 13, când Târnovanu l-a lansat pe Florin Tănase după o lovitură liberă a arădenilor. Tănase i-a pasat lui Bârligea, iar atacantul FCSB a șutat pe jos, de la 20 de metri, învingându-l pe portarul Iliev.

FCSB a mai avut un gol anulat pentru offside al lui Tănase, în minutul 18, iar șutul lui Poulolo, pentru UTA, a trecut pe lângă poartă în minutul 21. Un alt gol al gazdelor, semnat de Cisotti, a fost anulat de VAR în minutul 26.

În minutul 38, FCSB a beneficiat de un penalti după hențul lui Alin Roman, transformat cu succes de Florin Tănase. Înainte de pauză, Cisotti a cerut schimbare din cauza unei accidentări, iar UTA a rămas în zece oameni după ce portarul Dejan Iliev a comis un henț în afara careului și a primit cartonaș roșu, în minutul 45+2.

Partea secundă a fost mai liniștită, FCSB menținând controlul jocului. În minutul 80, după un henț la Poulolo, arbitrii au dictat penalti, iar Olaru l-a transformat. În prelungiri, Mamadou Thiam, intrat în partea secundă, a înscris primul său gol în campionat pentru FCSB, în minutul 90+3, stabilind scorul final, 4-0.

După acest meci, FCSB ocupă locul 10 în clasament, cu 16 puncte, urmată de UTA Arad, pe locul 11, tot cu 16 puncte.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic – Lixandru (A. Stoian 89), Șut – Cisotti (Miculescu 44), Fl. Tănase (Edjouma 85), Olaru (Mamadou Thiam 86) – Bîrligea (Alibec 85) Antrenor: Elias Charalambous

UTA Arad: D. Iliev – Ţuţu (D. Barbu 61), Poulolo, Pospelov, Padula – L. Mihai (Gorcea 45+3), Hrezdac – V. Costache, A. Roman (Ad. Dragoș 86), Tzionis (Fl. Iacob 61) - M. Coman (Hakim Abdallah 46) Antrenor: Adrian Mihalcea

Cartonașe galbene: Radunovic 47 / M. Coman 45+6, Pospelov 65, D. Barbu 65 Cartonaș roșu: Dejan Iliev (UTA Arad) min. 45+3

Arbitri: Andrei Moroiță – Mihai Marica, Alexandru Corb Arbitri VAR: Sebastian Colțescu – Lucian Rusandu