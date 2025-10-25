Sport

Secretele vestiarului FCSB, dezvăluite de Giovanni Becali. Cine e pârâciosul

Secretele vestiarului FCSB, dezvăluite de Giovanni Becali. Cine e pârâciosulGiovanni Becali. Sursa foto: Arhiva EVZ
Fostul impresar Giovanni Becali a povestit cum patronul FCSB, Gigi Becali, a rămas conectat la atmosfera din vestiar chiar și atunci când nu se afla fizic alături de jucători. El a spus că fostul căpitan al echipei, Florin Tănase, ar fi jucat un rol central în transmiterea informațiilor către patron.

Secretele vestiarului FCSB, dezvăluite de Giovanni Becali

Potrivit lui Giovanni, relația dintre Gigi Becali și Tănase a permis ca patronul să afle detalii despre echipă, în special prin prietenia lui Tănase cu actualii fotbaliști, precum Darius Olaru.

„Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Olaru e prieten cu Tănase, au crescut împreună. Bine, Tănase a avut și legătura asta mai… apropiată cu Gigi.

Florin Tănase

Florin Tănase. Sursa foto: Captură video Youtube

Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi, înțelegi? Așa îi zic probabil colegii. Și Gigi culege informații importante de la el. Mai multe de la el decât de la MM!”, a declarat Giovanni Becali.

Fostul impresar a detaliat și dinamica din vestiarul FCSB, subliniind că Tănase era văzut de colegi ca o persoană de încredere pentru a transmite informații patronului.

Gigi Becali

Gigi Becali. Sursa foto: Captură video Youtube

Care e planul lui Tănase

În plus, Giovanni Becali a oferit și o observație ironică legată de comportamentul lui Tănase înaintea meciurilor. Fostul impresar consideră că gesturile repetate ale căpitanului, în special rugăciunile și semnele făcute în fața camerelor, arată mai degrabă o dorință de a impresiona decât credință sinceră.

„Tănase va deveni antrenor, e clar. N-ai văzut de câte ori face crucea? Ca fotbalist, o faci o dată, din credință. Dar el, când știe că e camera pe el, o face de 4-5 ori! Eu m-aș jena, sincer”, a spus Giovanni pentru Fanatik.

Declarațiile lui Giovanni Becali au stârnit controverse

Declarațiile fostului impresar ridică un semn de întrebare despre modul în care patronii influențează viața vestiarului și cum jucătorii gestionează relația cu aceștia. În cazul FCSB, apropierea dintre Gigi Becali și Florin Tănase pare să fi fost un mecanism prin care patronul a păstrat un control indirect asupra echipei.

