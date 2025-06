Sport Florin Tănase, gata să părăsească echipa lui Becali: Nu se pune problema să prelungesc cu FCSB







Florin Tănase a declarat că România a fost dezavantajată în meciul cu Cipru, scor 2-0, și că portarul cipriot trebuia să fie eliminat la faza la care l-a faultat în finalul primei reprize. Jucătorul a spus că nu se pune problema să mai prelungească contractul cu FCSB.

Florin Tănase nu mai prelungește contractul cu FCSB

„Mai am un an de contract, nu se pune problema să prelungim. Sunt discuții și voi vedea, iau în calcul această situație (n.r. să plece de la FCSB)”, a spus el.

Tănase a declarat că este mulțumit de România după meciul cu Cipru și că arbitrajele sunt problema. Acesta consideră că e greu când pleci într-o campanie de Mondial cu un dezavantaj atât de mare. El a mai spus că îl bucură că România a reușit să marcheze în aceste condiții.

Consideră că România a fost dezavantajată

„Aveam nevoie de cele 3 puncte, știam că nu va fi ușor. Cipru e o echipă bună, le-am văzut meciurile din trecut. Joacă un fotbal combinativ. Astăzi am făcut un meci foarte bun, i-am blocat, au avut doar o situație pe o greșeală. Sunt mulțumit și privim încrezători spre ce ne așteptă.

Am spus-o după meciul cu Austria. Trebuia să o luăm meci cu meci și să vedem ce ne așteaptă. Putem să învingem Austria, Bosnia, fiecare meci să îl câștigăm, ăsta trebuie să fie obiectivul nostru. Arbitrajele sunt împotriva noastră. Portarul celor de la Cipru a recunoscut că a fost fault, numai arbitrul nu a văzut. E greu când pleci într-o campanie de Mondial cu un dezavantaj atât de mare cum a fost cu Bosnia...

Altul era moralul. Am avut un penalty clar în minutul 50. Clar am fost dezavantajați. Mă bucur că am marcat în ambele meciuri, echipa avea nevoie de reușite. Sunt bucuros, aceste goluri îmi dau încredere, sper să fiu sănătos”, a spus Florin Tănase, la Prima Sport.

Florin Tănase, despre negocierile cu Alibec

Tănase a declarat că negocierile cu Denis Alibec continuă. Atacantul adus de la Farul vrea să îi ia numărul 7. Tănase îi sugerează acestuia să ia numărul 77, „ținând cont că are spatele mai mare”. „El vrea numărul 7, rămâne de văzut. Eu îl am, nu îl vreau. Are spatele mai mare, se potrivește mai bine 77”, spus Tănase.

Mijlocașul și-a dat cu părerea și despre sosirea lui Dennis Politic: „Politic e un jucător bun, foarte talentat, sperăm să se integreze cât mai repede și credem că ne va ajuta. Cred că va crește foarte mult”.