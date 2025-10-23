Liga Europa. FCSB - Bologna, 0-2 la pauză. Start catastrofal pentru echipa lui Gigi Becali. Update

FCSB - Bologna, 0-2 Odgaard (9), Dallinga (12)

Minutul 12. Dallinga face 2-0 pentru oaspeți. Târnovanu a respins în extremis o minge, deviată nefericit de Lixandru spre propria poartă, iar atacantul italian a profitat și a marcat.

Mintul 9. Odgaard deschide scorul pentru Bologna. Danezul a reluat din careul mic după o greșeală a lui Șut și a trimis mingea în plasă.

Liga Europa. FCSB întâlnește, azi, de la ora 19.45 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), pe Bologna, echipă de Serie A. Confruntarea de pe „Arena Națională” este foarte importantă pentru viitorul campioanei României în cupele europene. În prima partidă, „roș-albaștrii” s-au impus în deplasare, cu olandezii de la Go Ahead Eagles, scor 0-1, apoi au pierdut pe teren propriu cu elvețienii de la Young Boys Berna, scor 0-2.

Atmosfera de la echipă este irespirabilă, pentru că FCSB suferă în campionat. Eșecul cu Metaloglobus (scor 1-2) i-a dat ocazia finanțatorului Gigi Becali să-și toace mărunt jucătorii în public. Staff-ul este legat de mâini și de picioare și nu poate să ia nicio decizie tehnică și tactică.

Italienii au pierdut în prima etapă la Aston Villa, scor 0-1 și au remizat, acasă, scor 1-1 cu Freiburg.

CSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Șut, Alhassan – Miculescu, Olaru, Fl. Tănase – Bîrligea Rezerve: Zima, Graovac, Chiricheș, Kiki, Edjouma, Politic, Cisotti, Oct. Popescu, Alibec, Thiam Antrenor: Elias Charalambous

Bologna: Skorupski - Zortea, Lucumi, Casale, Lykogiannis - Freuler, Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga Rezerve: Ravaglia, Pessina, Holm, Vitik, Ferguson, Cambiaghi, Castro, Miranda, Fabbian, Bernadeschi, Casale, Moro, Pobega Antrenor: Daniel Niccolini

Stadion: Arena Națională Arbitru: Andris Treimanis // Asistenți: Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs Arbitru VAR: Jeroen Manschot // Asistent VAR: Kristaps Ratnieks (toți din Letonia)

„Suntem concentrați pe această partidă. Eu sunt o persoană care vede mereu pozitiv ziua următoare, pentru că am spus-o de multe ori: acesta este fotbalul. Desigur, nu trecem printr-o perioadă bună, dar nu trebuie să uităm ce au realizat acești jucători pentru echipă.

Și pot spune că această echipă își va reveni, de asta să fiți siguri. Le spun înainte de fiecare meci, indiferent cine joacă, că doar din istoria acestui club și din respect pentru acest tricou, putem lupta cu orice echipă. Iar mâine mergem acolo ca să câștigăm meciul, nu doar să participăm. Știu că poate unii oameni nu mai cred în noi acum”, a spus Elias Charalambou, tehnicianul gazdelor.