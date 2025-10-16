Gigi Becali a anunțat că FCSB transferă un jucător din Portugalia

FCSB se confruntă cu probleme serioase în apărare. După accidentările lui Dawa, Crețu, Graovac și Popescu, Gigi Becali a anunțat că va transfera un nou fundaș central în iarnă, cel mai probabil din Portugalia.

Campioana României trece printr-o perioadă complicată din punct de vedere medical. Angrenată în Europa League, Cupa României și SuperLiga, echipa lui Elias Charalambous continuă să piardă jucători importanți.

După accidentarea de lungă durată a lui Joyskim Dawa, staff-ul medical al FCSB a anunțat și indisponibilitatea lui Mihai Popescu și Valentin Crețu, ambii absenți pentru o perioadă semnificativă. Totodată, Daniel Graovac nu este refăcut și va lipsi cel puțin la partida cu Metaloglobus.

În aceste condiții, lotul roș-albaștrilor s-a subțiat dramatic în compartimentul defensiv, iar Gigi Becali a recunoscut public că este nevoie urgentă de întăriri.

La Digi Sport, patronul FCSB a confirmat că echipa va transfera un nou fundaș central în ianuarie. Becali a precizat că Mihai Stoica (MM) se află deja în căutarea unui jucător potrivit, iar pista principală este Portugalia.

„Din Portugalia vrea să ia ceva. Se uită MM. (n.r. Tudose, care a fost la Benfica?) A fost rezervă, nici măcar nu a jucat”, a spus Gigi Becali.

Omul de afaceri din Pipera a explicat că își dorește un fundaș de minimum 1,90 m, în stilul jucătorilor Dawa și Ngezana, capabili să domine duelurile aeriene și să ofere siguranță în centrul apărării.

Pe lângă lipsa de opțiuni, Gigi Becali a confirmat și plecarea lui Mihai Popescu la finalul sezonului. Jucătorul este accidentat serios, iar contractul său expiră în vară. Patronul roș-albaștrilor a spus clar că nu intenționează să-i prelungească înțelegerea.

„La Mihai Popescu durează, cred, 5-6 luni. Asta e. La altă echipă! Îi expiră contractul. Ce să fac cu el? Dacă e accidentat, ce să mai fac cu el? Mai durează 5-6 luni până revine. Vreau fundaș central de 1,90, de genul lui Dawa, Ngezana. Asta e acum. Nu are rost să vorbim de el, are și el durerile lui. Cum mai luăm acum? Dau niște bani, să vedem câți bani dau (n.r. cei de la FIFA, care o vor compensa pe FCSB)”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

În prezent, FCSB se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade defensive din ultimii ani.

Joyskim Dawa este indisponibil pe termen lung.

Mihai Popescu va lipsi cel puțin 5 luni.

Valentin Crețu are o problemă medicală care îl ține departe de antrenamente.

Daniel Graovac nu a fost recuperat complet.

Astfel, antrenorul Elias Charalambous se vede nevoit să improvizeze în apărare, inclusiv prin mutarea temporară a unor mijlocași în linia de fund.

Gigi Becali a lăsat de înțeles că MM Stoica are deja o listă scurtă de posibili fundași centrali, iar Portugalia a devenit o destinație preferată pentru scouting, mai ales după ce clubul a colaborat în trecut cu jucători proveniți din ligile iberice.

Patronul FCSB speră ca noul transfer să se facă până la finalul lunii ianuarie 2026, astfel încât apărătorul să poată fi integrat rapid în schema echipei înaintea meciurilor decisive din Europa League.

Becali a făcut referire și la o posibilă compensație financiară din partea FIFA, care ar putea ajuta clubul să acopere o parte din costurile provocate de accidentările jucătorilor implicați în competiții internaționale.