Sport

Lucescu a anunțat că un mijlocaș al naționalei nu va putea juca în meciul cu Austria

Lucescu a anunțat că un mijlocaș al naționalei nu va putea juca în meciul cu AustriaMircea Lucescu. Sursa foto: Captură video Youtube
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat, sâmbătă, că mijlocașul Răzvan Marin nu va juca în meciul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Fotbalistul echipei AEK Atena este accidentat. „Cu siguranţă, e o situaţie în care nu există altă soluţie decât Răzvan Marin să nu joace”, a spus acesta, la o conferință de presă.

Răzvan Marin nu va putea juca la meciul România-Austria

Lucescu a afirmat că Răzvan Marin nu poate juca, explicând că astfel de situații apar frecvent la jucătorii care schimbă echipele și se accidentează.

„Cu siguranţă, e o situaţie în care nu există altă soluţie decât Răzvan Marin să nu joace. S-a întâmplat cu mulţi jucători, pesemne că s-au acumulat nişte reziduuri, au jucat la o echipă şi alta, au şi schimbat echipa, lucruri care duc la accidentări”, a spus selecționerul.

El a mai adăugat: „Cel mai important pentru el e să se refacă. Asta îşi doreşte foarte mult. Eu nu forţez niciodată jucătorii care resimt ceva. Pentru că, dacă resimt, e o ruptură microscopică, care se poate agrava şi poate duce la o perioadă lungă de absenţă. Trebuie să facă un RMN, m-aş bucura pentru el să nu fie foarte grav”.

Florin Tănase: „Suntem pregătiţi pentru acest meci”

Florin Tănase a declarat că își dorește o victorie în meciul cu Austria și a menționat că nu contează cine înscrie golurile.

„Suntem pregătiţi pentru acest meci, nu este important cine marchează. Sper să câştigăm chiar şi printr-un gol al unui fundaş. La echipa naţională nu există relaxare, trebuie să creştem ca şi joc, pentru a putea trece de baraj”, a spus acesta.

Tănase a afirmat că Austria este o „echipă de top, are jucători tari”, majoritatea evoluând în Bundesliga. „Sunt pregătit să joc pe orice poziţie, unde va fi nevoie de mine. Îmi voi pune calităţile în slujba echipei”, a mai completat sportivul.

Florin Tănase

Florin Tănase. Sursa foto: Captură video Youtube

Meciul va avea loc pe Arena Națională

Meciul dintre România și Austria, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, va avea loc duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

Italianul Davide Massa va arbitra meciul, potrivit anunțului UEFA. El va fi ajutat de Filippo Meli și Stefano Alassio, iar rezervă va fi Simone Sozza. În camera VAR se vor afla Michael Fabbri și Rosario Abisso.

