România - Republica Moldova, ora 21.00. Amicalul de care Mircea Lucescu nu are chef

România joacă în această seară, de la ora 21.00 (în direct la Prima TV) un meci amical contra Republicii Moldova, pe „Arena Națională”. O confruntare contra unei formații care vine după un eșec legendar, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, 1-11 cu Norvegia în deplasare.

Un test de verificare ce vine înaintea confruntării cu Austria, din preliminariile World Cup, de pe teren prorpiu, (duminică, ora 21.45, în direct la Antena 1).

Mircea Lucescu a făcut afirmații uluitoare înaintea confruntării cu Republica Moldova. Selecționerul a spus că nu-și dorea acest amical, care mai mult îl încurcă. Declarații rar întâlnite la acest nivel, la un selecționer. UEFA obligă federațiile să găsească partide amicale la datele din calendar. Iar echipele de club nu ar fi dat drumul jucătorilor, la primele reprezentative, doar pentru stagii de pregătire!

„Nu știu cu ce ne ajută acest meci, doar în sensul în care le putem da altor jucători posibilitatea să joace. Dacă ne gândim la meciul de duminică (n.r. - contra Austriei)... Ianis și Rațiu nu s-au antrenat două zile. Nu poți spune că după meciul cu Moldova, pe un teren greu, te refaci în două zile pentru meciul de duminică. Deci nu... încurcă, încurcă foarte tare! Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte, să fie proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm!”, a afirmat „Il Luce”.

România (4-3-3): I. Radu - Manea, Eissat, Racovițan, K. Ciubotaru - V. Dragomir, I. Hagi, Cîrjan - Dobre, L. Munteanu, Baiaram Rezerve: Târnovanu, Sava - Ghiță, M.Popescu, Chipciu, Opruț, M.Marin, R.Marin, Screciu, Man, Moruțan, F.Tănase, Bîrligea, Miculescu Selecționer: Mircea Lucescu

Moldova (5-3-2): Avram - Moțpan, Crăciun, Baboglo, Plătică, Reabciuk - Caimacov, Rață, Bodișteanu - Postolachi, V. Damașcan Rezerve: Celeadnic, Cojuhar - Iovu, Dumbravanu, Borș, Ștefan, Ghersimencov, Bogaciuc, Perciun, Forov, Botnari, Lupan, Boiciuc Selecționer: Lilian Popescu

Arbitru: Ishmael Barbara (Malta) Asistenți: Duncan Sultana și Luke Portelli (Malta) Rezervă: Florin Chivulete (România)