Sport

România - Republica Moldova, ora 21.00. Amicalul de care Mircea Lucescu nu are chef

Comentează știrea
România - Republica Moldova, ora 21.00. Amicalul de care Mircea Lucescu nu are chefMircea Lucescu / Sursa foto: Echipa națională de fotbal a României
Din cuprinsul articolului

România joacă în această seară, de la ora 21.00 (în direct la Prima TV) un meci amical contra Republicii Moldova, pe „Arena Națională”. O confruntare contra unei formații care vine după un eșec legendar, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, 1-11 cu Norvegia în deplasare.

România - Austria, un amical care îl încurcă pe Mircea Lucescu

Un test de verificare ce vine înaintea confruntării cu Austria, din preliminariile World Cup, de pe teren prorpiu, (duminică, ora 21.45, în direct la Antena 1).

Mircea Lucescu a făcut afirmații uluitoare înaintea confruntării cu Republica Moldova. Selecționerul a spus că nu-și dorea acest amical, care mai mult îl încurcă. Declarații rar întâlnite la acest nivel, la un selecționer. UEFA obligă federațiile să găsească partide amicale la datele din calendar. Iar echipele de club nu ar fi dat drumul jucătorilor, la primele reprezentative, doar pentru stagii de pregătire!

echipa națională

sursa: Facebook

Declarații rar întâlnite în fotbalul profesionist

„Nu știu cu ce ne ajută acest meci, doar în sensul în care le putem da altor jucători posibilitatea să joace. Dacă ne gândim la meciul de duminică (n.r. - contra Austriei)... Ianis și Rațiu nu s-au antrenat două zile. Nu poți spune că după meciul cu Moldova, pe un teren greu, te refaci în două zile pentru meciul de duminică. Deci nu... încurcă, încurcă foarte tare! Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte, să fie proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm!”, a afirmat „Il Luce”.

Înșelătorii pe TikTok. Mulți utilizatori au fost păcăliți
Înșelătorii pe TikTok. Mulți utilizatori au fost păcăliți
Un avion a aterizat de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, după ce câtiva pasageri s-ar fi intoxicat cu fum
Un avion a aterizat de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, după ce câtiva pasageri s-ar fi intoxicat cu fum

România - Republica Moldova, echipe probabile

România (4-3-3): I. Radu - Manea, Eissat, Racovițan, K. Ciubotaru - V. Dragomir, I. Hagi, Cîrjan - Dobre, L. Munteanu, Baiaram Rezerve: Târnovanu, Sava - Ghiță, M.Popescu, Chipciu, Opruț, M.Marin, R.Marin, Screciu, Man, Moruțan, F.Tănase, Bîrligea, Miculescu Selecționer: Mircea Lucescu

Moldova (5-3-2): Avram - Moțpan, Crăciun, Baboglo, Plătică, Reabciuk - Caimacov, Rață, Bodișteanu - Postolachi, V. Damașcan Rezerve: Celeadnic, Cojuhar - Iovu, Dumbravanu, Borș, Ștefan, Ghersimencov, Bogaciuc, Perciun, Forov, Botnari, Lupan, Boiciuc Selecționer: Lilian Popescu

Arbitru: Ishmael Barbara (Malta) Asistenți: Duncan Sultana și Luke Portelli (Malta) Rezervă: Florin Chivulete (România)

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:03 - Criza economică din regiunea transnistreană se adâncește. Deconectări de energie, salarii în pericol și „profitul” bă...
19:57 - PSD reacționează dur la propunerea Comisiei Europene privind alegerea genului de către copii
19:50 - Evz.ro. Putin a recunoscut că Rusia a doborât avionul. Iarna vine mai devreme în România. Ana Birchall, reacție exclu...
19:41 - Înșelătorii pe TikTok. Mulți utilizatori au fost păcăliți
19:34 - Polițiști sancționați după ce s-au făcut de râs la o intervenție
19:21 - Plățile contacless la Metrorex ar putea fi anulate. Situație neprevăzută pentru călători

HAI România!

De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden

Proiecte speciale