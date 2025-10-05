Români care au intrat în Cartea Recordurilor. Au făcut performanță la nivel mondial

Mulți români și-au depășit limitele și au intrat în Cartea Recordurilor. De la sportivi legendari la artiști și inventatori, românii au demonstrat că ambiția și pasiunea pot transforma imposibilul în realitate.

Puțini știu că deși Guinness World Records există de aproape șase decenii, românii au început să fie menționați abia în 1986. De atunci, țara noastră a reușit să înscrie aproximativ 40 de recorduri, iar surprinzător, aproape o cincime dintre acestea au fost stabilite doar în ultimul an.

Mai mult, Cartea Recordurilor a fost tradusă recent și în limba română, permițând publicului autohton să descopere anual realizările românilor și ale lumii întregi într-o ediție accesibilă.

Sportivii români au scris pagini de istorie și au impus standarde greu de egalat la nivel mondial. Printre cele mai cunoscute performanțe:

Nadia Comăneci a revoluționat gimnastica la doar 14 ani, obținând primele șapte note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice, în 1976. Panoul electronic al competiției nici nu era pregătit să afișeze nota maximă, așa că primul „10” a apărut ca „1.00”. Această performanță a devenit simbolul excelenței în gimnastică și a fost sărbătorită ca o adevărată zi a recordurilor.

Iolanda Balaș, regina săriturii în înălțime, a rămas neînvinsă timp de 10 ani, acumulând 142 de victorii consecutive și inspirând generații întregi de atleți.

În zona antrenorilor, Octavian Belu și Mariana Bitang domină topurile mondiale. Belu a adunat 16 medalii olimpice de aur și 279 de medalii la competiții internaționale, iar Bitang a contribuit la câștigarea a 19 medalii olimpice și 152 la Campionatele Mondiale și Europene, devenind cei mai de succes antrenori din istoria gimnasticii.

România excelează și în cultură și artă, demonstrând creativitate și măiestrie unică:

Mihai Eminescu a scris „Luceafărul”, considerat cel mai lung poem de dragoste din lume, cu 98 de strofe, o operă care îmbină iubirea, sacrificiul și nemurirea.

Aurelia Bobocel a pictat cea mai mare icoană pe sticlă, „Cina cea de taină”, având dimensiuni de 2 metri lungime și 1,08 metri înălțime, demonstrând precizia și talentul artizanilor români.

Elevii Liceului Nicolae Tonitza au realizat cea mai mare pictură colectivă din lume, o lucrare de 3,6 kilometri, cu 800 de participanți, care reprezintă o grădină plină de flori întinsă pe o suprafață impresionantă.

Românii nu se limitează la domeniile clasice; unele realizări sunt cu adevărat neobișnuite: