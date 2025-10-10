Sport

Meciul cu Austria, ultimul pentru Mircea Lucescu? Selecționerul i-a lăsat fără cuvinte pe cei prezenți

Meciul cu Austria, ultimul pentru Mircea Lucescu? Selecționerul i-a lăsat fără cuvinte pe cei prezențiMircea Lucescu. Sursă foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

Selecționerul Mircea Lucescu a lăsat din nou să se înțeleagă că ar putea pleca de la echipa națională. După meciul amical cu Moldova, scor 2-1, „Il Luce” a vorbit despre debutanți, presiunea pusă pe titulari și viitorul apropiat.

România – Moldova 2-1, un amical cu mesaj pentru titulari

Naționala României a câștigat cu 2-1 amicalul cu Republica Moldova, disputat pe Arena Națională, dar discursul lui Mircea Lucescu de la final a fost mai interesant decât rezultatul în sine.

Selecționerul a analizat partida dintr-o perspectivă strategică, afirmând că scopul principal a fost testarea debutanților și crearea unei presiuni reale asupra jucătorilor consacrați.

„A fost un meci bun, contra unei echipe bune, arțăgoase. I-am urmărit, au jucat bine și cu Italia, au făcut progrese. Mă bucur că am putut oferi jucătorilor din campionatul intern ocazia de a se afirma”, a declarat Mircea Lucescu la finalul partidei.

Lucescu: „Sunt mulțumit de debutanți. E important să simtă competiția”

Antrenorul a explicat că meciul cu Moldova a avut un rol clar în strategia de reconstrucție a lotului, mai ales după ce aria de selecție s-a restrâns considerabil în ultimele luni.

„Am văzut jucători tineri care merită să fie aici. E important pentru fotbalul românesc ca ei să crească, să joace la echipe din Europa și să vină cu experiență. În ultimele luni am avut probleme – unii jucători s-au accidentat, alții și-au schimbat echipele. Ajunseserăm într-o situație în care nu aveam mai mult de 20 de jucători disponibili”, a spus selecționerul.

Lucescu a precizat că vrea să creeze o competiție reală între fotbaliștii din lot, pentru ca nimeni să nu se simtă „titular sigur”:

„Exercit o presiune asupra titularilor. Ei trebuie să înțeleagă că fotbalul e într-o continuă mișcare, iar competiția este esențială într-o echipă națională puternică. Sunt mulțumit de evoluție și de atitudine.”

Mircea Lucescu

Sursa foto: Facebook / echipa națională

Mircea Lucescu susține că scorul este mincinos

Chiar dacă România s-a impus, selecționerul a fost vizibil iritat de anumite decizii de arbitraj, considerând că rezultatul nu reflectă realitatea din teren.

„Scorul e puțin mincinos. A fost un fault clar acolo, greu de înțeles că nu s-a văzut. Am avut și un penalty neacordat... Aceste detalii pot schimba complet un meci, așa cum s-a întâmplat și cu Bosnia”, a explicat Lucescu.

El a remarcat totuși că echipa a arătat spirit și implicare, deși lotul a fost unul experimental:

„Am avut doar patru jucători din străinătate și șapte din campionatul României. A fost puțin timp pentru pregătire, doar câteva zile de antrenament, dar băieții au reușit să formeze o echipă competitivă.”

Mesaj criptic despre viitor: „Să vedem dacă va fi ultimul meu meci”

Întrebat despre următorul meci, cel cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026, Mircea Lucescu a surprins din nou printr-o declarație enigmatică.

„Să vedem dacă va fi ultimul meu meci”, a spus selecționerul, zâmbind, dar fără a clarifica dacă se referă la o eventuală plecare de pe banca naționalei.

Este a doua oară în ultimele luni când Lucescu lasă loc de interpretări cu privire la viitorul său. În septembrie, tehnicianul de 79 de ani a afirmat, tot într-o conferință de presă, că „nu vrea să stea pe bancă doar pentru imagine”.

Declarațiile sale au alimentat din nou speculațiile privind o posibilă retragere după meciul cu Austria, mai ales că selecționerul a invocat în repetate rânduri oboseala și presiunea intensă din jurul echipei naționale.

Arena Națională aproape goală – „Băieții ar fi meritat mai mult”

Un alt aspect remarcat de Lucescu a fost lipsa suporterilor în tribunele Arenei Naționale.

„Din păcate, nu a fost multă lume. Băieții ar fi meritat să joace cu stadionul plin”, a spus selecționerul.

El a refuzat să nominalizeze jucători care l-au impresionat, precizând că „nu ar fi corect” după doar câteva zile de pregătire comună.

