Dan Șucu, la un an de când a preluat-o pe Genoa. Care a fost marea frică a omului de afaceri

Dan Șucu a împlinit un an în calitate de finanțator al echipei Genoa, investiție pe care a făcut-o în timp ce băga bani și la Rapid. Clubul avea probleme financiare, iar asta a fost una dintre marile bătăi de cap ale omului de afaceri, conform unui interviu pe care l-a acordat pentru ilsecoloxix.it.

„Primul an a fost pozitiv, mi-era teamă că va fi mai rău, totul va fi mai dificil. O teamă legată de datorii. Nicio companie nu se poate aștepta să supraviețuiască mult timp cu costuri cu 30 de milioane mai mari decât veniturile. Țintim spre sustenabilitate, dar accentul este pus pe performanța sportivă.

Așteptăm să terminăm bătălia juridică (n.r. - cu American Capital, care susține că ea deține, de fapt, clubul Genoa și nu a aprobat nicio vânzare către Dan Șucu), dar suntem oameni serioși.

O majorare de capital de 40 de milioane de euro a evitat înghețarea pieței de transferuri și a redus datoria enormă. Primul pas este consolidarea, apoi voi fi gata să fiu partener pentru saltul de calitate”, a afirmat Dan Șucu pentru publicația citată.

El a preluat controlul asupra clubului din Serie A, datorită subscrierii la o majorare de capital de 40 de milioane de euro.

„A fost o promisiune făcută. Și dacă faci o promisiune, trebuie să o ții. Nu suntem politicieni aleși la fiecare patru ani, ci oameni de afaceri, aleși în fiecare zi, în funcție de ceea ce facem. Da, interdicția de transferuri a fost evitată, datoria a fost redusă semnificativ, iar acest lucru ne permite acum să continuăm să investim.

Parteneri noi? Primul pas este consolidarea, obținerea unei datorii sustenabile. În acest moment, nu există probleme financiare și cred că, în câțiva ani, rămânând în Serie A, vom atinge normalitatea care a lipsit prea mulți ani.

Apoi, în acel moment, vom fi la o răscruce, iar dacă există un partener cu banii și expertiza fotbalistică pentru a face un salt semnificativ înainte, voi fi gata să cer ajutor. Desigur, dacă proprietatea ta este contestată în justiție, acest lucru creează presiune, iar potențialii parteneri te întreabă ce se întâmplă. Așteptăm ca această bătălie juridică să se încheie. Deocamdată, deciziile au fost favorabile pentru noi”, a mai afirmat omul de afaceri.

În acest sezon, echipa se află pe locul al 14-lea cu 14 puncte după disputarea a 14 runde din Serie A.