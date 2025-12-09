Nicușor Dan, despre votanții AUR: Nicușor Dan, despre votanții AUR: Nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși, doar că au încredere în celelalte partide

Președintele României, Nicușor Dan, a discutat într-un interviu pentru Le Monde despre riscurile influenței ruse în alegerile din România și despre nemulțumirea tot mai mare a cetățenilor față de corupție, explicând că votanții AUR „nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși”, dar că nu au încredere în celelalte partide.

Nicușor Dan a declarat că anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut a fost „fără îndoială” o decizie bună. Șeful statului a anunțat că în următoarele luni va publica un raport care să includă toate informațiile legate de evenimentele dinaintea primului tur al scrutinului din decembrie 2024, precizând că procesul este complex din cauza dificultății de a demonstra o influență rusă.

„Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse. Dar nu au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Cum putem să le recâștigăm încrederea?” a declarat Nicușor Dan.

Despre creșterea partidului AUR, președintele a atras atenția că electoratul formațiunii nu ar trebui etichetat ca radical. El a afirmat că recâștigarea încrederii necesită o luptă reală împotriva corupției.

Nicușor Dan a declarat că mecanismele de influență rusă descrise în rapoartele Parchetului General și ale unor servicii de informații europene indică implicarea unor companii ruse de publicitate politică, iar site-uri orientate anterior spre sport sau medicină alternativă au promovat brusc candidatura lui Călin Georgescu.

Președintele a afirmat că România nu dispune încă de o politică eficientă de combatere a dezinformării, menționând exemple recente de informații false care s-au răspândit rapid online și la care instituțiile nu pot răspunde automat.

Nicușor Dan a afirmat că nu există declarații publice ale lui Emmanuel Macron care să sugereze o „trădare” a Europei în negocierile cu Rusia și a subliniat că pacea necesită voința ambelor părți, pe care nu o vede în prezent din partea Moscovei.

Despre baza de la Cincu, șeful statului a subliniat că suplimentarea trupelor franceze este o decizie a Parisului, aflată încă în discuție. El a comentat și noua strategie de securitate a SUA, arătând că aceasta cere un rol european mai mare, în timp ce România își menține angajamentele și consideră parteneriatul cu SUA esențial.