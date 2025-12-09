Politica

Călin Georgescu, afirmații neașteptate despre primul tur al prezidențialelor de anul trecut

Călin Georgescu, afirmații neașteptate despre primul tur al prezidențialelor de anul trecutcalin georgescu / sursa foto: captura video
Călin Georgescu a dezvăluit pentru publicația Marker că a fost surprins să afle că a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, explicând că alegerile au fost anulate deoarece popularitatea sa creștea rapid.

Călin Georgescu a declarat într-un interviu pentru publicația Marker că a fost surprins să afle că a câștigat alegerile din 24 noiembrie 2024. El a precizat că se aștepta ca succesul să fie mult mai mare în al doilea tur.

„Am simțit reacția, am simțit succesul, chiar dacă nu a fost unul foarte mare. Eu însumi am fost surprins de acest lucru. Dar mă așteptam ca succesul să fie și mai mare în turul al doilea. În fiecare zi, simțeam că sprijinul crește.” a declarat Georgescu

Georgescu susține că autoritățile au anulat alegerile deoarece susținerea sa populară creștea rapid. El a adăugat că în fiecare zi simțea că sprijinul ppublicului crește și că succesul turului 2 avea să fie și mai mare.

Suveranistul spune că alegerile prezidențiale au fost anulate pentru a ascunde corupția statului

Călin Georgescu consideră  că pe 6 decembrie când alegerile prezidențiale au fost anulate s-a întâmplat un act neconstituțional și o fraudă. Suveranistul susține că autoritățile știau că procentele sale creșteau și de aceea au decis să oprească scrutinul.

Georgescu afirmă că anularea a fost menită să acopere „corupția masivă” a statului român. El a adăugat că, deși majoritatea documentelor sunt clasificate, pas cu pas apar noi informații și adevărul va ieși la iveală în curând.

Călin Georgescu a declarat că anularea alegerilor a fost menită să acopere „corupția masivă” a statului român. El a afirmat că nimeni nu este interesat să dezvăluie ce s-a întâmplat și că autoritățile dau vina pe alții, inclusiv pe el, deși nu este responsabil.

Întrebat dacă a discutat cu  fostul președinte Klaus Iohannis despre anularea scrutinului, Georgescu a răspuns negativ. El a precizat că nu a primit niciun telefon și că scuze nu au făcut parte din „vocabularul” autorităților.

