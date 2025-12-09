Călin Georgescu, afirmații neașteptate despre primul tur al prezidențialelor de anul trecut

Călin Georgescu a dezvăluit pentru publicația Marker că a fost surprins să afle că a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, explicând că alegerile au fost anulate deoarece popularitatea sa creștea rapid.

„Am simțit reacția, am simțit succesul, chiar dacă nu a fost unul foarte mare. Eu însumi am fost surprins de acest lucru. Dar mă așteptam ca succesul să fie și mai mare în turul al doilea. În fiecare zi, simțeam că sprijinul crește.” a declarat Georgescu

Călin Georgescu consideră că pe 6 decembrie când alegerile prezidențiale au fost anulate s-a întâmplat un act neconstituțional și o fraudă. Suveranistul susține că autoritățile știau că procentele sale creșteau și de aceea au decis să oprească scrutinul.

Georgescu afirmă că anularea a fost menită să acopere „corupția masivă” a statului român. El a adăugat că, deși majoritatea documentelor sunt clasificate, pas cu pas apar noi informații și adevărul va ieși la iveală în curând.

Întrebat dacă a discutat cu fostul președinte Klaus Iohannis despre anularea scrutinului, Georgescu a răspuns negativ. El a precizat că nu a primit niciun telefon și că scuze nu au făcut parte din „vocabularul” autorităților.