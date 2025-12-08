Politica

Claudiu Târziu, despre alegerile din Capitală: Este finalul unei scamatorii politice

Claudiu Târziu, despre alegerile din Capitală: Este finalul unei scamatorii politiceClaudiu Târziu. Sursă foto: Facebook
Fostul membru AUR și fondator al Acțiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, a numit alegerile din 7 decembrie drept „cel mai important faliment al opoziției parlamentare din ultimii 35 de ani” într-o postare pe Facebook, după victoria liberalului Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.

Claudiu Târziu critică candidații opoziției și succesul coaliției de guvernare

Fostul lider AUR, Claudiu Târziu, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că o coaliție de guvernare „fragmentată și bezmetică” a reușit să câștige alegerile din Capitală și din Buzău.

”Suntem martorii celui mai important faliment înregistrat de opoziția parlamentară în ultimii 35 de ani. O coaliție de guvernare fragmentată și bezmetică a reușit să câștige fără drept de apel alegerile din Capitală și din Buzău în fața unor candidați neconvingători, incapabili să capitalizeze valul uriaș de revoltă antisistem.” a scris acesta pe Facebook.

El a mai susținut că victoria s-a produs în fața unor „candidați neconvingători, incapabili să capitalizeze valul uriaș de revoltă antisistem”.

Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Autoritățile au activat Planul Roșu
Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Autoritățile au activat Planul Roșu
Ciprian Ciucu, mare fan al sportului. Cine sunt campionii pe care îi admiră
Ciprian Ciucu, mare fan al sportului. Cine sunt campionii pe care îi admiră

Fondatorul AUR spune că este „finalul unei scamatorii politice”

Claudiu Târziu a afirmat că alegerile marchează „finalul unei scamatorii politice” și ziua în care trebuie începută „o analiză fără menajamente a deciziilor care ne-au adus aici”. „Este finalul unei scamatorii politice care ne costă încă o jumătate de mandat și ziua in care trebuie sa începem o analiză fără menajamente a deciziilor care ne-au adus aici.” a scris Târziu în postarea sa.

Anca Alexandrescu și George Simion

Anca Alexandrescu și George Simion. Sursă foto: Facebook

Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, a obținut locul al doilea la Primăria Capitalei, cu 21,77% din voturi.

Claudiu Târziu a criticat-o pe Anca Alexandrescu

Fostul membru AUR și fondator al Acțiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, a declarat că Anca Alexandrescu nu este un candidat care să semene partidului său sau să aibă legătură cu conservatorismul.

Într=un interviu acest  a precizat că, din acest motiv, Acțiunea Conservatoare nu a susținut pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei.

