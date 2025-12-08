Claudiu Târziu, despre alegerile din Capitală: Este finalul unei scamatorii politice
- Andreea Răzmeriță
- 8 decembrie 2025, 18:39
Fostul membru AUR și fondator al Acțiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, a numit alegerile din 7 decembrie drept „cel mai important faliment al opoziției parlamentare din ultimii 35 de ani” într-o postare pe Facebook, după victoria liberalului Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.
Claudiu Târziu critică candidații opoziției și succesul coaliției de guvernare
Fostul lider AUR, Claudiu Târziu, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că o coaliție de guvernare „fragmentată și bezmetică” a reușit să câștige alegerile din Capitală și din Buzău.
”Suntem martorii celui mai important faliment înregistrat de opoziția parlamentară în ultimii 35 de ani. O coaliție de guvernare fragmentată și bezmetică a reușit să câștige fără drept de apel alegerile din Capitală și din Buzău în fața unor candidați neconvingători, incapabili să capitalizeze valul uriaș de revoltă antisistem.” a scris acesta pe Facebook.
Fondatorul AUR spune că este „finalul unei scamatorii politice”
Claudiu Târziu a afirmat că alegerile marchează „finalul unei scamatorii politice” și ziua în care trebuie începută „o analiză fără menajamente a deciziilor care ne-au adus aici”. „Este finalul unei scamatorii politice care ne costă încă o jumătate de mandat și ziua in care trebuie sa începem o analiză fără menajamente a deciziilor care ne-au adus aici.” a scris Târziu în postarea sa.
Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, a obținut locul al doilea la Primăria Capitalei, cu 21,77% din voturi.
Claudiu Târziu a criticat-o pe Anca Alexandrescu
Fostul membru AUR și fondator al Acțiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, a declarat că Anca Alexandrescu nu este un candidat care să semene partidului său sau să aibă legătură cu conservatorismul.
Într=un interviu acest a precizat că, din acest motiv, Acțiunea Conservatoare nu a susținut pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei.
