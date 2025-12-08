Politica

Bolojan, după câștigarea alegerilor de Ciprian Ciucu: Sunt convins că va schimba faţa Capitalei

Comentează știrea
Bolojan, după câștigarea alegerilor de Ciprian Ciucu: Sunt convins că va schimba faţa Capitalei
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Într-o postare pe Facebook, liderul PNL a subliniat competența, corectitudinea și legătura cu Bucureștiul demonstrate de Ciucu, precizând că va colabora cu noul primar general și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor care țin și de Guvern.

Ilie Bolojan îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru câștgarea alegerilor pentru Primăria Capitalei

Ilie Bolojan a transmis luni dimineaţă pe Facebook felicitări adresate lui Ciprian Ciucu, menţionând competenţa sa la Primăria Sectorului 6, integritatea şi ataşamentul faţă de Bucureşti. Liderul PNL a afirmat că este convins că noul primar va aduce schimbări în Capitală.

”Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competenţa probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în aceşti ani şi prin ataşamentul faţă de Bucureşti, sunt convins că va schimba faţa Capitalei”, a scris Bolojan pe Facebook, luni dimineaţă.

Bolojan a mulţumit cetăţenilor pentru sprijinul acordat şi a precizat că va colabora cu Ciprian Ciucu şi cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor care ţin şi de Guvern. Mesajul său subliniază cooperarea în administraţia locală.

Lucrările la tunelul de pe Autostrada București-Pitești avansează. Se lucrează pe un teren dificil
Lucrările la tunelul de pe Autostrada București-Pitești avansează. Se lucrează pe un teren dificil
Salariile din sistemul bugetar ar putea fi înghețate. Guvernul pregătește două OUG-uri
Salariile din sistemul bugetar ar putea fi înghețate. Guvernul pregătește două OUG-uri

Ciprian Ciucu despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, câştigător al alegerilor de duminică, a declarat că a avut o comunicare bună cu Ilie Bolojan şi l-a privit pe acesta ca pe un model. El a arătat că încrederea şi respectul reciproc au fost importante în relaţia lor.

Ciprian Ciucu

Sursa foto: Facebook

Ciucu a menţionat că speculaţiile privind preluarea poziţiei lui Bolojan la conducerea PNL nu reflectă natura relaţiei lor. El a afirmat că acest lucru nu s-ar fi întâmplat fără acordul şi voinţa lui Ilie Bolojan.

Alegeri parțiale în Sectorul 6 după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei

Locuitorii din Sectorul 6 ar putea fi chemați la urne pentru alegerea unui nou primar, după ce Ciprian Ciucu va prelua funcția de primar general al Capitalei.

Potrivit legislației electorale, alegerile locale parțiale trebuie organizate în termen de 90 de zile de la vacantarea postului. Candidați posibili pentru primăria Sectorului 6 sunt Stelian Bujduveanu și Vlad Gheorghe, conform informațiilor difuzate de România TV.

 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:57 - „Five Nights at Freddy's 2”, record de încasări
12:32 - Costi Ioniță, cu valiza spartă. Bagajul a devenit inutilizabil
12:21 - Lucrările la tunelul de pe Autostrada București-Pitești avansează. Se lucrează pe un teren dificil
12:16 - Tot mai mulți români trimit flori celor dragi din țară: un obicei care a devenit o punte emoțională între generații
12:03 - Salariile din sistemul bugetar ar putea fi înghețate. Guvernul pregătește două OUG-uri
12:00 - Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale