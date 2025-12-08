Bolojan, după câștigarea alegerilor de Ciprian Ciucu: Sunt convins că va schimba faţa Capitalei

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Într-o postare pe Facebook, liderul PNL a subliniat competența, corectitudinea și legătura cu Bucureștiul demonstrate de Ciucu, precizând că va colabora cu noul primar general și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor care țin și de Guvern.

Ilie Bolojan a transmis luni dimineaţă pe Facebook felicitări adresate lui Ciprian Ciucu, menţionând competenţa sa la Primăria Sectorului 6, integritatea şi ataşamentul faţă de Bucureşti. Liderul PNL a afirmat că este convins că noul primar va aduce schimbări în Capitală.

”Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competenţa probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în aceşti ani şi prin ataşamentul faţă de Bucureşti, sunt convins că va schimba faţa Capitalei”, a scris Bolojan pe Facebook, luni dimineaţă.

Bolojan a mulţumit cetăţenilor pentru sprijinul acordat şi a precizat că va colabora cu Ciprian Ciucu şi cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor care ţin şi de Guvern. Mesajul său subliniază cooperarea în administraţia locală.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, câştigător al alegerilor de duminică, a declarat că a avut o comunicare bună cu Ilie Bolojan şi l-a privit pe acesta ca pe un model. El a arătat că încrederea şi respectul reciproc au fost importante în relaţia lor.

Ciucu a menţionat că speculaţiile privind preluarea poziţiei lui Bolojan la conducerea PNL nu reflectă natura relaţiei lor. El a afirmat că acest lucru nu s-ar fi întâmplat fără acordul şi voinţa lui Ilie Bolojan.

Locuitorii din Sectorul 6 ar putea fi chemați la urne pentru alegerea unui nou primar, după ce Ciprian Ciucu va prelua funcția de primar general al Capitalei.

Potrivit legislației electorale, alegerile locale parțiale trebuie organizate în termen de 90 de zile de la vacantarea postului. Candidați posibili pentru primăria Sectorului 6 sunt Stelian Bujduveanu și Vlad Gheorghe, conform informațiilor difuzate de România TV.