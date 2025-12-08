Ciprian Ciucu despre relația cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și PSD

Nou-alesul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că relația sa cu premierul Ilie Bolojan este una de încredere și că nu vrea să îi ia locul la conducerea PNL. Despre relația cu președintele Nicușor Dan, Ciucu afirmă că speră să nu apară conflicte. De asemenea, noul edil crede că fostul lider PNL Ludovic Orban este bine-venit în partid și spune că își dorește ca PSD să nu fie „duplicitar”.

„Am avut o comunicare bună întotdeauna şi cei care vor specula de acum înainte că Ciprian Ciucu vrea ca să îi ia locul ca preşedinte al PNL lui Ilie Bolojan nu cunosc natura şi respectul relaţiei noastre şi respectul pe care i-l port. Aşa ceva nu se va întâmpla niciodată peste voia lui Ilie Bolojan”, a declarat Ciprian Ciucu.

„Încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale. Vă zic sincer, Ilie Bolojan având cu aproximativ 10 ani mai mult decât mine, l-am privit ca pe un, poate cuvântul mentor este prea mult spus, dar ca pe un model. L-am privit ca pe un model, am avut o comunicare bună întotdeauna”, a mai spus proaspăt alesul primar al Capitalei.

„Şi ştiţi de ce spun acest lucru? Pentru că sunt convins că Ilie Bolojan nu mă va dezamăgi, adică nu o să am niciun fel de casus belli vreodată împotriva lui Ilie Bolojan pentru că nu-mi va da niciodată prilejul, fiindcă e un om cinstit, un om corect şi pot să spun astfel de lucruri care să rămână înregistrate”, a subliniat Ciprian Ciucu.

„Eu cu Nicuşor Dan ne cunoaştem din 2012, moment în care l-am sprijinit ca să fie primar general, dar a pierdut. În 2016, am avut un proiect politic împreună cu doamna Monica Macovei, care nu s-a concretizat din simplul motiv că nu a reuşit să strângă semnăturile pentru această candidatură, după care m-am întors în partidul în care am fost în studenţie, în PNL. Dânsul n-a vrut să se asocieze cu doamna Macovei pentru că dânsa venea, metaforic vorbind, cu un „bagaj” în spate, era atacată şi aşa mai departe.

În 2020, eu am vrut să candidez atunci la primăria capitalei şi e bine că n-am câştigat atunci pentru că acum sunt mult mult mai pregătit, aş fi fost un primar general mai prost dacă câştigam atunci decât mă aştept să fiu acum, şi domnul Ludovic Orban a pus mâna pe domnul Nicuşor Dan şi atunci dintre mine şi domnul Voiculescu, domnul Nicuşor Dan a fost susţinut, iar eu am candidat la primăria Sectorului 6 şi împreună am câştigat şi eu, şi domnul Nicuşor Dan.

A susţinut-o pe doamna Violeta Alexandru împotriva mea la alegerile interne din Partidul Naţional Liberal şi le-am câştigat, după care am fost ales preşedinte PNL Bucureşti şi i-am susţinut permanent mandatul, vă rog să verificaţi deci factual toate proiectele pe care le-a pus pe ordinea de zi şi le-a dorit au fost votate, cât am fost preşedinte PNL Bucureşti. Au fost nişte declaraţii pe care le-am făcut de-a lungul timpului care au fost interpretate drept atacuri”, a explicat Ciprian Ciucu.

„Adică mie mi se părea normal să fiu tras de mânecă de către USR, când aveau doi viceprimari, cu privire la ceea ce urmează să facem. Presa le-a interpretat acele lucruri ca pe nişte atacuri, dar nu erau atacuri, ci doar pur şi simplu eu îmi făceam treaba de om care îi susţinea mandatul şi cred că acolo s-a rupt ceva, din păcate, şi a dispărut poate încrederea pe care o aveam în 2020. Poate nici eu n-am reuşit să fiu suficient de convingător în ceea ce priveşte relaţia mea cu domnia sa, dar cred că este timpul pentru o resetare, pentru că vă zic sincer nu intenţionez să am vreun conflict politic cu preşedintele României”, a completat viitorul primar al Capitalei.

„Fiind dânsul cel mai votat om din ţară şi acum eu, se pare, după domnia sa, ca doi oameni care se cunosc de mult timp, şi eu îl respect pe Nicuşor Dan, şi vrea să-mi prezinte viziunea pe care o are, vrea ca să afle ce viziune am eu, cum ne compatibilizăm puţin modul de acţiune pentru viitor, este important ca între primarul Bucureştiului şi preşedintele României să existe un dialog şi nu o să mă vedeţi că o să mă prezint ca un challenger în ceea ce priveşte Preşedinţia României pentru că am declarat şi o repet, nu mă interesează. Pe mine mă interesează, e adevărat, trebuie să şi conving pe parcurs, să fiu primarul Bucureştiului pentru un număr de ani care să-mi permită să fac lucruri care să aibă impact”, a mai spus Ciucu.

Noul primar general a vorbit și despre relația cu PSD din interiorul coaliției de guvernare, dar și despre revenirea lui Ludovic Orban în PNL.

„Îmi doresc pentru România ca PSD să nu fie duplicitar şi ce spune la coaliţie să spună şi când se duc în studiouri de televiziune sau când dau declaraţii pe pe holuri. E foarte important să avem acelaşi tip de comportament, este esenţial pentru încrederea dintre noi”, a mai spus Ciucu.

„Este foarte important să avem acelaşi tip de comportament, este esenţial pentru încrederea dintre noi şi nu ştiu ce o să facă PSD, dar eu v-am spus ce-mi doresc de la PSD”, a conchis Ciprian Ciucu.

„Eu am mai fost întrebat o dată acest lucru, în urmă cu opt-nouă luni şi rămân consecvent, am acelaşi răspuns. Atunci am zis că n-ar fi o idee rea, iar acum cu atât mai mult, pentru că m-a susţinut şi trebuie să fiu corect faţă de Ludovic Orban. Important e să fii corect faţă de oameni, atât cât poţi în politică, de-a lungul timpului. Evident că este normal să susţin o astfel de întoarcere, dar este fix opinia mea. Evident, vor fi discuţii între cele două partide cum se va întâmpla, dacă se va întâmpla, când se va întâmpla, dar eu vă exprim părerea mea şi răspunsul este da”, a mai declarat Ciprian Ciucu.