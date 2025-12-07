Orban: Sper ca PSD să înceteze atacurile și să se pună serios pe treabă

Liderul formațiunii Forța Dreptei, Ludovic Orban, a declarat duminică seara, după prezentarea primelor estimări privind alegerile pentru Primăria Capitalei, că rezultatul anunțat de institutele de sondare ar trebui să determine PSD să renunțe la strategia adoptată în ultima lună și să se concentreze pe actul de guvernare.

Orban a făcut aceste afirmații la sediul PNL, unde a comentat situația politică generată de competiția strânsă pentru Primăria București. El a subliniat că toate datele colectate până în acest moment indică un avans al candidatului liberal.

„Toate casele de sondare arată clar că a fost o luptă echilibrată între cei doi candidaţi, dar că Ciprian Ciucu s-a desprins şi şi-a consolidat trendul de creştere şi cel mai probabil va fi declaraşul învingător”, a afirmat liderul Forța Dreptei, convins că viitorul primar „va continua şi va finaliza toate proiectele începute de primarul Nicuşor Dan şi, în mod evident, va veni şi cu propria viziune”.

Fostul consilier prezidențial a ținut să evidențieze și rolul lui Ilie Bolojan în procesul de selecție al candidatului PNL. „A ales un om care este onest, un om care este cinstit, un om care deja a demonstrat în administraţie că este un om care se pricepe şi care face performanţă şi a ales şi un om pozitiv”, a spus Orban, considerând că alegerea a fost „corectă”.

Întrebat despre un eventual dialog privind revenirea sa în PNL, Orban a confirmat că există deschidere. „Decizia nu este numai decizia mea, în ceea ce ne priveşte pe noi, Forţa Dreptei. Suntem deschişi la deschiderea de discuţii, trebuie să fie deschidere de ambele părţi. Recunosc că am purtat cu preşedintele Ilie Bolojan o discuţie, în care am constatat că suntem deschişi să începem discuţii”, a precizat el.

Analizând implicațiile politice ale votului din Capitală, Orban a afirmat că rezultatul întărește poziția premierului atât în partid, cât și în negocierile din coaliție.

„Acest rezultat consolidează poziţia premierului, atât în interiorul PNL, cât şi în raport cu colegii de coaliţie, cu PSD. Sper ca, după acest rezultat, PSD să înceteze cu strategia pe care au declanşat-o în urmă cu o lună de zile, să se pună serios pe treabă, să înceteze cu atacurile şi cu blocarea deciziilor în coaliţie”, a subliniat el.