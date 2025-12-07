Ministrul Justiției: Trebuie regândit modul de abordare cu privire la legea pensiilor speciale ale magistraților

Ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), avertizează că Executivul va fi nevoit să reia întregul proiect de lege privind pensiile speciale ale magistraților dacă Curtea Constituțională a României (CCR) va respinge din nou inițiativa legislativă.

Declarațiile vin după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a atacat la CCR legea pensiilor, acuzând că aceasta pune în pericol independența justiției și creează discriminări față de alte categorii profesionale.

„Era previzibil că magistrații ICCJ vor adopta această cale de a contesta pentru neconstituționalitate legea, că așa au procedat anterior, iar mutația semnificativă în cazul acestei legi e numai în ce privește tranziția către vârsta de 65 de ani, tranziție care de data aceasta e de 15 ani. Deci abordarea era previzibilă”, a explicat Marinescu.

Ministrul a precizat că, până acum, CCR s-a pronunțat doar pe chestiuni procedurale, legate de avizul CSM, fără a intra pe fondul legii.

„Acum avem un contencios constituțional deschis, în care se vor analiza toate criticile substanțiale. N-aș vrea să speculez asupra finalității, pentru că orice deznodământ e posibil. Cred că există argumente pentru constituționalitatea legii, dar în disputele juridice pot apărea interpretări diferite”, a adăugat el.

Marinescu a subliniat că scopul Guvernului este uniformizarea vârstei de pensionare în sectorul public și evitarea pierderii fondurilor europene. De asemenea, el a explicat că legea a fost adoptată prin asumarea răspunderii guvernamentale pentru a accelera procesul legislativ.

„Iată că a avut, din păcate, o primă dificultate la CCR. Ce se va întâmpla mi-e greu să vă spun. În acest scenariu nedorit de Guvern, tot efortul poate fi fără finalitate și trebuie regândit modul de abordare, astfel încât legea să fie aplicabilă efectiv”, a mai spus ministrul.

Marinescu nu a putut confirma dacă România va pierde cele 231 de milioane de euro din PNRR din cauza întârzierii reformei pensiilor magistraților: „Ministerul de Justiție nu gestionează acest jalon, deci nu vă pot da un răspuns, dar ce a depins de Ministerul Justiției a fost făcut”.

CCR a stabilit ca termen de dezbatere 10 decembrie, pentru sesizarea ICCJ privind legea pensiilor. Conform motivării Înaltei Curți, legea „încalcă independența justiției” și „elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați”. Sesizarea a fost aprobată în unanimitate de cei 102 judecători prezenți.