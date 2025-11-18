Grindeanu, nou atac la Bolojan: Nu poți tăia 10% peste alte 10%. Premierul să vină cu proiectul final

Bugetarii de la Camera Deputaților au organizat un protest înainte de ședința comună a celor două Camere, nemulțumiți de proiectatele reduceri de salarii și privilegii. Ei au afișat mesaje precum „Tăiați din risipă, nu din salarii”, „Reformă de sus în jos”, „Personalul Camerei Deputaților merită respect”, „Depolitizarea funcției publice”, „Salariu jumulit”, „Fără noi statul cade, cu noi statul tace” și „Statul doarme, salariatul rabdă”.

Bugetarii vor să nu li se reducă din salarii și susțin că reducerile de cheltuieli ar avea un impact negativ asupra personalului din administrația publică.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că partidul său așteaptă proiectul concret pe care premierul îl va prezenta, menționând că reducerea cheltuielilor de 10% discutată în coaliție nu trebuie aplicată de două ori în locurile unde s-au făcut deja tăieri. „Nu vreau să se aplice de două ori într-un loc unde s-a făcut deja reducere. La educație, prin pachetul 1 s-au luat anumite măsuri care nu se pot dubla printr-un nou procent de 10%”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că propunerea a venit de la premier și că PSD urmărește echilibrul între administrația centrală și cea locală. „Dacă vor fi excepții, acest lucru va fi hotărât în coaliție”, a precizat liderul PSD, subliniind că nimeni nu era exceptat inițial.

Sorin Grindeanu a mai spus că reducerea de cheltuieli cu 10% a fost discutată ca principiu în coaliție, însă aplicarea ei trebuie să țină cont de măsurile deja luate anterior, în special în domeniile educație și sănătate. În cadrul discuțiilor s-a avut în vedere aplicarea procentului doar pe diferența rămasă, pentru a ajunge la reducerea totală de 10%.

Grindeanu a explicat că administrația locală a semnalat că multe unități au făcut reduceri anul trecut, iar povara nu trebuie să cadă exclusiv asupra acestora.

Trebuie să existe reglementări și pentru administrația centrală. Acest lucru a fost luat în calcul de premier când a propus reducerea de 10%, a mai spus liderul PSD.

Pe ordinea de zi a plenului comun se află reexaminarea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, precum și modificarea și completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 481 din 20 octombrie 2025. Grindeanu a explicat că săptămâna aceasta se așteaptă forma finală a proiectului, care urmează să fie adoptată în Guvern după parcurgerea pașilor constituționali.