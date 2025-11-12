Politica

Kelemen Hunor: Reducerea de 10% din administrație e un compromis, dar nu va funcționa peste tot

Comentează știrea
Kelemen Hunor: Reducerea de 10% din administrație e un compromis, dar nu va funcționa peste totKelemen Hunor. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a explicat că reducerea cheltuielilor bugetare din administrație, stabilită în coaliție la 10%, va fi aplicată gradual până în 2027. El a avertizat însă că măsura nu va funcționa uniform în toate instituțiile.

Reducerea de 10% devine obligatorie din 2027

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la Parlament, că măsura de reducere cu 10% a cheltuielilor bugetare în administrația publică reprezintă o decizie finală a coaliției de guvernare și va fi aplicată atât la nivel local, cât și central.

„Noi de la bun început am propus 10% reducere efectivă în administraţia locală, ceea ce ieri s-a decis în coaliţie, înseamnă 10%, şi pentru 2026, 2027. 2026 e un an de tranziţie, în sensul că există posibilitatea de a reduce salariul sau de a reduce numărul de posturi. Din 2027 nu mai există această posibilitate, trebuie să fie pe plafonul stabilit pentru fiecare unitate administrativ teritorială”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a subliniat că, la nivelul administraţiei centrale, diminuarea cheltuielilor va fi mai mare de 10%, în funcţie de minister. „Reducerea va fi mai suplă şi nu va fi uniform pentru că, vă daţi seama, e o diferenţă uriaşă între ministere. Sunt unele ministere unde poţi să mergi cu 20%, în alte ministere – educaţie, cultură – n-ai cum să mergi nici cu 10%, că acolo e nevoie de oameni în plus, că nu sunt supra-dimensionate. Dar, în mare, la nivelul aparatului central, va fi 10%.”

Problema de sănătate cu care se confruntă Irina Fodor. Îi dă multe bătăi de cap
Problema de sănătate cu care se confruntă Irina Fodor. Îi dă multe bătăi de cap
Deputații francezii au decis suspendarea reformei pensiilor. Textul a fost adoptat cu 255 de voturi „pentru”
Deputații francezii au decis suspendarea reformei pensiilor. Textul a fost adoptat cu 255 de voturi „pentru”

Reducerea cheltuielilor înseamnă reducerea anvelopei salariale

Liderul UDMR a precizat că, în esență, scăderea cheltuielilor bugetare se traduce prin reducerea anvelopei salariale, ceea ce presupune diminuarea numărului de posturi sau ajustarea veniturilor.

„În administraţia centrală, asta nu cred că se poate face altfel decât reducând numărul de posturi. Nici în administraţia locală nu cred că va funcţiona, dar aşa au vrut unii şi ăsta a fost compromisul acceptat de toată lumea. Dar nu va funcţiona. Eu am spus, asta este părerea mea, că nu va funcţiona”, a spus Hunor.

El a explicat că sunt „câteva sute de unităţi administrative teritoriale unde nu trebuie să reduci nimic, fiindcă nu sunt angajaţi în plus, dar sunt câteva unde, într-adevăr, reducerea va fi mai mare şi de aceea au pus frâna de 20%”.

Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

„În sfârșit am ajuns la o decizie după trei luni de discuții”

Kelemen Hunor a subliniat că discuțiile privind reducerea cheltuielilor au durat mai mult de trei luni și că decizia ar fi trebuit luată încă din vară.

„Important este că, în sfârşit, după trei luni de discuţii, am ajuns la acea concluzie la care trebuia să ajungem în august, să reducem din cheltuielile aparatului central şi local. Poate trebuia să începem cu această măsură în iunie, în iulie, nu ştiu. Dar asta e. Acum am trecut de această fază, urmează implementarea deciziei, prin lege, şi apoi prin hotărâre de guvern”, a afirmat liderul UDMR.

Acesta a adăugat că perioada de tranziție din 2026 va fi tot o etapă de reducere efectivă, chiar dacă primarii vor avea libertatea de a alege cum aplică măsura. „Perioada de tranzitorie tot reducere înseamnă. Dacă faceţi calculele, veţi vedea că, indiferent cum va aborda un primar sau altul, tot la 10% vom ajunge, fiindcă asta este important, să reduci cheltuielile.”

Reducerea cheltuielilor nu e suficientă pentru echilibrarea bugetului

Kelemen Hunor a avertizat că reducerea cheltuielilor administrative nu va fi suficientă pentru ca România să revină la un deficit bugetar de 3% din PIB. El consideră că echilibrul bugetar poate fi atins doar prin creșterea economică și prin măsuri fiscale temporare.

„Nici din taxe crescute, cu TVA, accize – că acolo sunt lucrurile importante – nici prin reducerea cheltuielilor nu o să ajungi la deficitul de 3%. Trebuie să creşti economia. De aceea, măsurile fiscale sunt importante. Eu consider că, cel puţin TVA-ul trebuie să fie pe o perioadă limitată, iar în momentul în care bugetul se echilibrează, poţi să te gândeşti cum să stimulezi economia în continuare şi consumul, reducând TVA-ul. Asta este soluţia. Dar în acest moment avem această problemă”, a spus Hunor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:13 - Toni Neacșu îl acuză pe Nicușor Dan de greșeli în calculele donațiilor: „Face pierduți 1 milion de lei”
20:01 - Problema de sănătate cu care se confruntă Irina Fodor. Îi dă multe bătăi de cap
19:57 - Crește valoarea tichetelor de masă. Decizia intră în vigoare din 2026
19:53 - Deputații francezii au decis suspendarea reformei pensiilor. Textul a fost adoptat cu 255 de voturi „pentru”
19:48 - Discuții fără rezultat la Cotroceni privind pensiile magistraților. Propunerile pe care nu s-a căzut de acord. Update
19:44 - Kelemen Hunor: Reducerea de 10% din administrație e un compromis, dar nu va funcționa peste tot

HAI România!

Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere

Proiecte speciale