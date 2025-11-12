Kelemen Hunor: Reducerea de 10% din administrație e un compromis, dar nu va funcționa peste tot

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a explicat că reducerea cheltuielilor bugetare din administrație, stabilită în coaliție la 10%, va fi aplicată gradual până în 2027. El a avertizat însă că măsura nu va funcționa uniform în toate instituțiile.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la Parlament, că măsura de reducere cu 10% a cheltuielilor bugetare în administrația publică reprezintă o decizie finală a coaliției de guvernare și va fi aplicată atât la nivel local, cât și central.

„Noi de la bun început am propus 10% reducere efectivă în administraţia locală, ceea ce ieri s-a decis în coaliţie, înseamnă 10%, şi pentru 2026, 2027. 2026 e un an de tranziţie, în sensul că există posibilitatea de a reduce salariul sau de a reduce numărul de posturi. Din 2027 nu mai există această posibilitate, trebuie să fie pe plafonul stabilit pentru fiecare unitate administrativ teritorială”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a subliniat că, la nivelul administraţiei centrale, diminuarea cheltuielilor va fi mai mare de 10%, în funcţie de minister. „Reducerea va fi mai suplă şi nu va fi uniform pentru că, vă daţi seama, e o diferenţă uriaşă între ministere. Sunt unele ministere unde poţi să mergi cu 20%, în alte ministere – educaţie, cultură – n-ai cum să mergi nici cu 10%, că acolo e nevoie de oameni în plus, că nu sunt supra-dimensionate. Dar, în mare, la nivelul aparatului central, va fi 10%.”

Liderul UDMR a precizat că, în esență, scăderea cheltuielilor bugetare se traduce prin reducerea anvelopei salariale, ceea ce presupune diminuarea numărului de posturi sau ajustarea veniturilor.

„În administraţia centrală, asta nu cred că se poate face altfel decât reducând numărul de posturi. Nici în administraţia locală nu cred că va funcţiona, dar aşa au vrut unii şi ăsta a fost compromisul acceptat de toată lumea. Dar nu va funcţiona. Eu am spus, asta este părerea mea, că nu va funcţiona”, a spus Hunor.

El a explicat că sunt „câteva sute de unităţi administrative teritoriale unde nu trebuie să reduci nimic, fiindcă nu sunt angajaţi în plus, dar sunt câteva unde, într-adevăr, reducerea va fi mai mare şi de aceea au pus frâna de 20%”.

Kelemen Hunor a subliniat că discuțiile privind reducerea cheltuielilor au durat mai mult de trei luni și că decizia ar fi trebuit luată încă din vară.

„Important este că, în sfârşit, după trei luni de discuţii, am ajuns la acea concluzie la care trebuia să ajungem în august, să reducem din cheltuielile aparatului central şi local. Poate trebuia să începem cu această măsură în iunie, în iulie, nu ştiu. Dar asta e. Acum am trecut de această fază, urmează implementarea deciziei, prin lege, şi apoi prin hotărâre de guvern”, a afirmat liderul UDMR.

Acesta a adăugat că perioada de tranziție din 2026 va fi tot o etapă de reducere efectivă, chiar dacă primarii vor avea libertatea de a alege cum aplică măsura. „Perioada de tranzitorie tot reducere înseamnă. Dacă faceţi calculele, veţi vedea că, indiferent cum va aborda un primar sau altul, tot la 10% vom ajunge, fiindcă asta este important, să reduci cheltuielile.”

Kelemen Hunor a avertizat că reducerea cheltuielilor administrative nu va fi suficientă pentru ca România să revină la un deficit bugetar de 3% din PIB. El consideră că echilibrul bugetar poate fi atins doar prin creșterea economică și prin măsuri fiscale temporare.

„Nici din taxe crescute, cu TVA, accize – că acolo sunt lucrurile importante – nici prin reducerea cheltuielilor nu o să ajungi la deficitul de 3%. Trebuie să creşti economia. De aceea, măsurile fiscale sunt importante. Eu consider că, cel puţin TVA-ul trebuie să fie pe o perioadă limitată, iar în momentul în care bugetul se echilibrează, poţi să te gândeşti cum să stimulezi economia în continuare şi consumul, reducând TVA-ul. Asta este soluţia. Dar în acest moment avem această problemă”, a spus Hunor.