Politica

Modul de numire a conducerii ROMARM, sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP

Comentează știrea
Modul de numire a conducerii ROMARM, sesizat la Parchet, DNA și AMEPIPSursă foto: Captură de ecran Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunțat miercuri că modul de numire a conducerii ROMARM a fost trimis la Parchet, iar selecția conducerii Consiliului de Administrație a fost sesizată la Parchet, DNA și AMEPIP, după ce raportul Corpului de Control al ministerului a constatat că procedurile au încălcat legea.

Ministrul Economiei cere clarificarea rapidă a numirilor la ROMARM și  Consiliul de Administrație

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că modul de numire a conducerii ROMARM a fost trimis la Parchet, iar selecţia conducerii Consiliului de Administraţie a fost sesizată la Parchet, DNA şi AMEPIP. El a subliniat că aşteaptă clarificări rapide din partea autorităţilor implicate.

”Avem nevoie de o conducere igienică, de o conducere transparentă, de o conducere care să ducă mai departe contractele pe care eu, ca Ministru al Economiei, Cugir-ul şi cu implicarea prim-ministrului României, cu implicarea preşedintelui României ajung cu adevărat să se desfăşoare”, a anunţat ministrul.

Radu Miruţă a făcut un apel către conducerea AMPIP şi a DNA, insistând că România are nevoie ca, prin mecanismul SAFE, modul de desfăşurare a activităţii companiilor implicate în aceste contracte să fie curăţat şi reglementat strict.

ANAF cere sechestru pe vila în care stau soții Iohannis. Fiscul îi dă în judecată pentru datoriile neachitate
ANAF cere sechestru pe vila în care stau soții Iohannis. Fiscul îi dă în judecată pentru datoriile neachitate
Când vin primele ninsori în România. ANM anunță de când se răcește vremea
Când vin primele ninsori în România. ANM anunță de când se răcește vremea

Raportul Corpului de Control confirmă nereguli în numirea conducerii Romarm

Ministrul Radu Miruţă a precizat că, în contextul încercărilor de a revitaliza industria naţională de apărare şi de a negocia contracte avantajoase, este esenţial ca eficienţa obţinută să fie preluată de companiile implicate.

ROMARM

Sursă foto: romarm.ro

În urma sesizărilor primite, Corpul de Control a efectuat verificări care au arătat că selecţia pentru Consiliul de Administraţie şi pentru directorul ROMARM a încălcat legea. Ministrul a subliniat că această conducere nu a fost numită pe perioada mandatului său.

Ministrul Economiei semnalează nereguli în selecţia Consiliului şi directorului ROMARM

Radu Miruţă a explicat că subordonaţi ai superiorilor au participat în procesul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie, iar ulterior au desemnat directorul Romarm printr-o procedură controversată. Ministrul a precizat că actualul director este fostul şef de cabinet al ministrului Radu Oprea.

Raportul Corpului de Control arată că documentele depuse pentru selecţie nu au putut fi verificate, iar comisia nu a cerut confirmarea acestora.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:45 - Republica Moldova spune adio unor acorduri vechi cu CSI. Ce schimbă pentru cetățeni
16:37 - Cursa alegerilor locale 2025. Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei
16:32 - SUV de lux cu plăcuțe de frână din lemn. Șoferul, uluit când a descoperit pe ce a dat banii
16:19 - ANAF cere sechestru pe vila în care stau soții Iohannis. Fiscul îi dă în judecată pentru datoriile neachitate
16:11 - „Trăim din nou 1938”: Avertismentul unui supraviețuitor al Holocaustului în fața valului de ură
16:04 - Ministerul Oanei Țoiu, acuzat că a redeschis ilegal concursul pentru Corpul Diplomatic

HAI România!

Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere

Proiecte speciale