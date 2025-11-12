Modul de numire a conducerii ROMARM, sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunțat miercuri că modul de numire a conducerii ROMARM a fost trimis la Parchet, iar selecția conducerii Consiliului de Administrație a fost sesizată la Parchet, DNA și AMEPIP, după ce raportul Corpului de Control al ministerului a constatat că procedurile au încălcat legea.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că modul de numire a conducerii ROMARM a fost trimis la Parchet, iar selecţia conducerii Consiliului de Administraţie a fost sesizată la Parchet, DNA şi AMEPIP. El a subliniat că aşteaptă clarificări rapide din partea autorităţilor implicate.

”Avem nevoie de o conducere igienică, de o conducere transparentă, de o conducere care să ducă mai departe contractele pe care eu, ca Ministru al Economiei, Cugir-ul şi cu implicarea prim-ministrului României, cu implicarea preşedintelui României ajung cu adevărat să se desfăşoare”, a anunţat ministrul.

Radu Miruţă a făcut un apel către conducerea AMPIP şi a DNA, insistând că România are nevoie ca, prin mecanismul SAFE, modul de desfăşurare a activităţii companiilor implicate în aceste contracte să fie curăţat şi reglementat strict.

Ministrul Radu Miruţă a precizat că, în contextul încercărilor de a revitaliza industria naţională de apărare şi de a negocia contracte avantajoase, este esenţial ca eficienţa obţinută să fie preluată de companiile implicate.

În urma sesizărilor primite, Corpul de Control a efectuat verificări care au arătat că selecţia pentru Consiliul de Administraţie şi pentru directorul ROMARM a încălcat legea. Ministrul a subliniat că această conducere nu a fost numită pe perioada mandatului său.

Radu Miruţă a explicat că subordonaţi ai superiorilor au participat în procesul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie, iar ulterior au desemnat directorul Romarm printr-o procedură controversată. Ministrul a precizat că actualul director este fostul şef de cabinet al ministrului Radu Oprea.

Raportul Corpului de Control arată că documentele depuse pentru selecţie nu au putut fi verificate, iar comisia nu a cerut confirmarea acestora.