Politica

Bani blocați pentru Nicușor Dan. AEP nu-i rambursează peste 930.000 de lei

Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube
Administrația Prezidențială a confirmat recent că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) nu va rambursa suma de 930.000 de lei din cheltuielile campaniei prezidențiale ale președintelui Nicușor Dan.

Rambursarea totală de la AEP pentru campania sa va fi de 59,9 milioane de lei, dintr-un total de 228 de milioane de lei cerute de toți candidații participanți la alegerile prezidențiale din primăvara anului 2025.

Plățile efectuate de AEP și legislația electorală

Autoritatea Electorală Permanentă a efectuat plățile către candidați în această săptămână, conform raportului preliminar al cheltuielilor de campanie.

Legea electorală prevede că un candidat care obține peste 3% din voturi poate solicita rambursarea sumelor utilizate din finanțare privată pe durata campaniei electorale.

Rambursarea s-a făcut după o verificare atentă a tuturor cheltuielilor declarate de candidați.

În cazul lui președintelui României, Nicușor Dan, raportul de venituri și cheltuieli indică faptul că în campania prezidențială acesta a beneficiat de 57,3 milioane de lei sub formă de împrumuturi și de 3,6 milioane de lei ca donații.

AEP

AEP. Sursa: Arhiva EVZ

Cu toate acestea, AEP a decis că peste 930.000 de lei nu vor fi rambursați.

Reacția Administrației Prezidențiale

Administrația Prezidențială a precizat:

„Din suma rambursată vor fi restituite împrumuturile acordate pentru susținerea candidaturii și campaniei electorale… Nu știm de existența vreunui împrumutător care să-și fi manifestat intenția de a nu primi suma împrumutată”.

Această situație apare în contextul în care rambursarea sumelor se realizează strict pe baza verificării cheltuielilor și conform legislației în vigoare, fără ca Administrația Prezidențială să poată influența decizia AEP.

Destinația sumelor rambursate de AEP

Anterior, într-o conferință de presă din luna iulie, președintele Nicușor Dan a anunțat că intenționează să doneze banii obținuți din rambursarea cheltuielilor de campanie pentru susținerea cauzelor civice.

„Zona socială a progresat foarte mult în ultimii ani, e și mult mai, să spun, emoțional să dai pentru o cauză socială, pentru că efectele sunt concrete, dar convingerea mea este că noi trebuie să dezvoltăm foarte mult cauza civică, adică asociații care să se intereseze, să facă cereri de informații publice, să vadă unde autoritatea centrală sau locală derapează, și aici suntem în suferință.

Deci, în ipoteza fericită în care Autoritatea îmi rambursează toți banii ăștia, cam asta intenția”, a afirmat Nicușor Dan.

Reamintim că AEP a finalizat rambursările pentru toți candidații de la alegerile prezidențiale. Sumele rambursate reflectă strict raportul de cheltuieli verificat de autoritate și respectă prevederile legale, fără excepții în favoarea vreunui candidat.

