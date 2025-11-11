Marian Godină, deranjat de angajații lui Nicușor Dan: Niște papagali penibili

Polițistul Marian Godină și-a exprimat nemulțumirea, într-o postare pe Facebook, față de Administrația Prezidențială după ce invitația la ceremonia de 1 Decembrie a fost modificată. Godină fusese invitat împreună cu soția, însă a doua zi a fost anunțat că poate participa doar singur, din cauza „presiunii mari” asupra listei de invitați. În postarea sa, polițistul a criticat dur această decizie, numindu-i pe cei responsabili „papagali penibili”.

Aseară, Marian Godină a povestit pe Facebook că a fost contactat prin WhatsApp de un reprezentant al staff-ului lui Nicușor Dan, care i-a transmis invitația la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale a României. Polițistul a cerut timp să se sfătuiască cu soția înainte de a confirma participarea.

Ulterior, Godină a întrebat dacă poate merge împreună cu soția, iar răspunsul primit a fost afirmativ. Reprezentantul a cerut CNP-urile celor doi, deși polițistul nu precizase încă dacă va participa la eveniment. Luni seara, Godină a fost sunat din nou de angajat, care i-a comunicat că poate participa „doar singur” la recepție, deoarece „e presiune mare” pe lista de invitați și situația trebuie „remediată”.

Marian Godină a declarat pe Facebook că nu a exercitat nicio presiune pentru a fi invitat la ceremonie și că invitația inițială a fost făcută de organizatori. Godină a precizat că reducerea invitației doar la persoana sa, fără soția lui, este considerată de organizatori o „greșeală”.

Polițistul a mai spus că nu știe cine a pus presiune pe lista de invitați și a criticat dur comportamentul celor implicați, afirmând că soția sa este mai importantă pentru el decât orice eveniment sau „președinte”.

Într-un răspuns la comentarii, Marian Godină a explicat că nu ar fi putut să participe singur, lăsând-o pe soția sa acasă, fără să încalce promisiunea făcută față de aceasta. El a descris situația ca fiind absurdă și nedreaptă față de partenera sa.

Polițistul a precizat că ziua de 1 Decembrie are o semnificație specială pentru el, fiind ziua în care și-a cerut soția în căsătorie.