Politica

Marian Godină, deranjat de angajații lui Nicușor Dan: Niște papagali penibili

Comentează știrea
Marian Godină, deranjat de angajații lui Nicușor Dan: Niște papagali penibiliSursa foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Polițistul Marian Godină și-a exprimat nemulțumirea, într-o postare pe Facebook, față de Administrația Prezidențială după ce invitația la ceremonia de 1 Decembrie a fost modificată. Godină fusese invitat împreună cu soția, însă a doua zi a fost anunțat că poate participa doar singur, din cauza „presiunii mari” asupra listei de invitați. În postarea sa, polițistul a criticat dur această decizie, numindu-i pe cei responsabili „papagali penibili”.

Marian Godină, supărat pe staff-ul lui Nicușor Dan

Aseară, Marian Godină a povestit pe Facebook că a fost contactat prin WhatsApp de un reprezentant al staff-ului lui Nicușor Dan, care i-a transmis invitația la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale a României. Polițistul a cerut timp să se sfătuiască cu soția înainte de a confirma participarea.

Ulterior, Godină a întrebat dacă poate merge împreună cu soția, iar răspunsul primit a fost afirmativ. Reprezentantul a cerut CNP-urile celor doi, deși polițistul nu precizase încă dacă va participa la eveniment. Luni seara, Godină a fost sunat din nou de angajat, care i-a comunicat că poate participa „doar singur” la recepție, deoarece „e presiune mare” pe lista de invitați și situația trebuie „remediată”.

Godină a criticat dur decizia de a limita invitația soției sale

Marian Godină a declarat pe Facebook că nu a exercitat nicio presiune pentru a fi invitat la ceremonie și că invitația inițială a fost făcută de organizatori. Godină a precizat că reducerea invitației doar la persoana sa, fără soția lui, este considerată de organizatori o „greșeală”.

Cine este românul care a devenit milionar cu 12 lei la 6 din 49. Lecția dată jucătorilor la loto
Cine este românul care a devenit milionar cu 12 lei la 6 din 49. Lecția dată jucătorilor la loto
Nereguli fără număr la IFN-uri: practici comerciale incorecte, dobânzi excesive, clauze înşelătoare
Nereguli fără număr la IFN-uri: practici comerciale incorecte, dobânzi excesive, clauze înşelătoare
Marian Godinâ

Marian Godină. Sursa foto: Facebook

Polițistul a mai spus că nu știe cine a pus presiune pe lista de invitați și a criticat dur comportamentul celor implicați, afirmând că soția sa este mai importantă pentru el decât orice eveniment sau „președinte”.

Godină a explicat că nu ar fi putut să participe singur la eveniment

Într-un răspuns la comentarii, Marian Godină a explicat că nu ar fi putut să participe singur, lăsând-o pe soția sa acasă, fără să încalce promisiunea făcută față de aceasta. El a descris situația ca fiind absurdă și nedreaptă față de partenera sa.

Polițistul a precizat că ziua de 1 Decembrie are o semnificație specială pentru el, fiind ziua în care și-a cerut soția în căsătorie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:25 - Avocatul Toni Neacșu: Nicușor Dan nu poate antepronunța o blocare a anchetei în cazul Oana Gheorghiu
18:16 - Nuremberg, un film despre povestea procesului care a schimbat lumea. Lungmetrajul va fi disponibil în cinematografe
18:08 - Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în a patra vizită la Chişinău: Aveţi încă mult de lucru
18:01 - Târguri de Crăciun gratuite în București. Se pregătesc decorațiuni spectaculoase
17:52 - Blocaj politic în UE. Împrumutul pentru Ucraina se amână din cauza divergențelor între statele membre
17:44 - Manelistul Dani Mocanu, reținut în Italia, datorii uriașe la ANAF. Cum îi vânează Fiscul pe cei care nu-și achită dările

HAI România!

Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |

Proiecte speciale