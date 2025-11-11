Berceanu, denunțătorul din Dosarul Isăilă: Tehnica DNA e veche. Am fost în prima linie, cu niște scobitori

Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat că i s-au oferit 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere care viza aducerea de muniţie din Kazahstan și vânzarea acesteia către un stat european. Berceanu, este martor și denunțător în ancheta DNA împotriva fostului senator Marius Isăilă, acuzat că a încercat să-i ofere 1 milion de euro ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru a facilita un contract cu compania națională Romtehnica.

Eu am denunțat fapta în fața organelor de urmărire penală. Am mers la DNA. Cu ei am construit strategia și, în multele variante pe care le-am avut, am ales-o pe aceea de a merge mai departe și de a devoala tot ce se află în spatele acestei structuri: oameni, intenții și modul lor de business, a spus fostul șef al Gărzii de Mediu la Europa FM.

Beceanu a mai declarat că, inițial, a fost contactat de un membru al unui partid politic, pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la proiecte de energie regenerabilă.

„În mare, lucrurile stau în felul următor: O structură din afara României s-a gândit să aducă pe teritoriul european muniție de tip rusesc, pe care să o livreze unui stat european. Acest stat să o cumpere cu bani din fondul SAFE și să o revândă pe piața din Ucraina, pentru că au nevoie.

Foarte mare parte din artileria lor se bazează pe muniție de tip rusesc. Noi vorbim de niște actori statali în această afacere și nu vorbim doar de persoane precum Isăilă. Au crezut că găsesc un punct slab, din datele lor, pe teritoriul României, ca membru NATO, și atunci s-au gândit că aceasta este o oportunitate de a introduce acest armament prin România, să-l revopsească pentru a dispărea cumva proveniența muniției și să fie revândută. În paralel, era vorba și de o altă afacere, de a crea o fabrică de armament sau de muniție, respectiv pe teritoriul României de către această structură”, a declarat Berceanu.

Fostului șef al Gărzii de Mediu i s-a propus suma de 10 milioane de euro, în schimbul susținerii pentru acest tip de afacere. Berceanu a explicat că, în schimbul banilor, trebuia să se asigure că afacerea „va funcționa”, inclusiv pe termen lung. De asemenea, fusese avansată și promisiunea unui posibil „sprijin politic” pentru candidatul USR la Primăria Capitalei.

„Pe lângă aceste investiții, ei investeau și în politicieni. Intenția lor asta era. Investeau în oameni care la un moment dat pot să ajungă în poziții care contează în statul respectiv. În momentul în care o astfel de structură investește într-un politician, acel politician devine o portavoce a respectivei structuri. Banii care mi-au fost oferiți mie în propunerea lor au fost de 10 milioane de euro”, a spus Berceanu.

Fostul comisar a vorbit despre tehnica „veche” cu care lucrează DNA și a făcut apel la decidenți să modernizeze dotările instituției.

„Am fost în prima linie, cu arme de luptă – niște scobitori. Și atunci a fost primul meu mare semn de întrebare, când am realizat că, de fapt, DNA în momentul de față nu are dotările tehnice care să asigure securitatea in integrum sau să ajute în mod consistent la asemenea investigații.

Dacă sunt decidenți care vor să audă ceea ce spun acum, e foarte important. Dacă vor ca DNA-ul să lupte pentru combaterea corupției, are nevoie de dotări. Eu m-am dus acolo cu niște scobitori. Adică cu o tehnică veche, poate de 20 de ani. Și am fost verificat, dacă sunt purtător de tehnică, într-un mediu care nu este deloc prietenos. Au fost 17 întâlniri. Probabil la 10 din aceste întâlniri am fost verificat”, a afirmat Berceanu.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat vineri că o persoană a încercat să-i cumpere influența cu 1 milion de euro pentru a facilita un contract cu compania națională Romtehnica, însă a refuzat „categoric” orice întâlnire.

„Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor. Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și, probabil, de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a scris Moșteanu pe Facebook.

Reacția ministrului vine după ce fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost pus sub acuzare de DNA pentru cumpărare de influență, pentru că ar fi promis intervenții la ministrul Apărării în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.

Procurorii susțin că Isăilă ar fi promis indirect, printr-o persoană martor, suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării. Fostul senator a fost reținut, iar un magistrat a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.