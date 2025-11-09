Stenograme incendiare din dosarul Marius Isăilă. Mită de un milion de euro pentru ministrul Apărării, cu promisiuni electorale pentru Cătălin Drulă

Stenograme din dosarul penal în care este anchetat fostul senator PSD Marius Isăilă indică o tentativă gravă de cumpărare de influență la nivel guvernamental.

Potrivit informațiilor publicate de Libertatea, Isăilă ar fi promis un milion de euro pentru a obține contracte publice prin intervenția directă a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Denunțător în acest caz este fostul șef al Gărzii de Mediu,Octavian Berceanu, care ar fi înregistrat în secret discuțiile compromițătoare.

Conform sursei citate, stenogramele înregistrate de Berceanu surprind un limbaj explicit, direct, în care Marius Isăilă se arată sigur pe protecțiile de care beneficiază și pe rezultatele aranjamentului propus. Din conținutul conversațiilor rezultă că fostul senator era convins că nu va avea probleme cu legea dacă reușește să "intervină" la nivel ministerial pentru facilitarea unor contracte.

Într-unul dintre dialoguri, Isăilă i-ar fi spus lui Berceanu următoarele: „Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!”. Discuțiile includ referiri explicite la modul de predare a banilor, dar și la posibile beneficii politice. Un alt pasaj controversat din stenograme face referire la liderul USR Cătălin Drulă, despre care Isăilă ar fi afirmat: „Spune-i că asta-i înțelegerea dacă nu o înțelege și-l ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă!”

Această formulare sugerează că tentativa de mituire nu era doar un act de corupție punctual, ci făcea parte dintr-un plan mai amplu, cu mize politice importante. Referirea la o eventuală implicare în campania pentru Primăria Capitalei ridică întrebări suplimentare despre posibile rețele de influență.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat public că are calitatea de martor în dosarul instrumentat de DNA. Acesta a declarat că a refuzat orice intervenție în favoarea celor care i-ar fi propus favoruri sau contracte, și că a informat autoritățile competente despre orice tentativă de influențare.

La rândul său, Octavian Berceanu a precizat pentru Libertatea că a fost invitat la o întrevedere cu persoane necunoscute, iar ulterior, suspectând nereguli, a colaborat cu procurorii. El a declarat că are doar calitatea de martor și că a purtat echipamente de înregistrare audio într-un total de 17 întrevederi cu Marius Isăilă.

„După prima discuție, am avut semnale că se dorește implicarea mea într-un demers ilegal. Am informat imediat autoritățile și am colaborat pe toată durata investigației”, a declarat Berceanu.

Dosarul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție se află în fază de urmărire penală in rem, dar avansează rapid, potrivit surselor judiciare. Procurorii analizează atât conținutul înregistrărilor, cât și alte probe care pot indica o rețea mai amplă de trafic de influență, eventual implicarea unor oficiali sau persoane din mediul politic.

Marius Isăilă, fost parlamentar PSD, a mai fost condamnat anterior într-un alt dosar de corupție. Actuala investigație vine în contextul unei intensificări a acțiunilor DNA asupra cazurilor de corupție din zona de achiziții publice și influență politizată a deciziilor guvernamentale.