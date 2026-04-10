Ministrul Apărării critică actuala clasă politică. Care sunt politicienii pe care nu i-ar susține

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a abordat teme legate de implicarea tinerilor în politică, funcționarea Parlamentului și criteriile care definesc leadershipul într-un interviu oferit publicației Mediafax. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții în care oficialul a vorbit despre parcursul său, percepțiile asupra clasei politice și responsabilitatea deciziilor publice.

La începutul interviului, ministrul și-a prezentat identitatea și formarea profesională, subliniind domeniul din care provine.

„Miruță Radu Dinel. Sunt absolvent de Electronică și Telecomunicații, specializarea Rețele și Software de Telecomunicații. În prezent, sunt ministru al Apărării.”

Întrebat despre politicienii pe care îi admiră, acesta a indicat trei nume din spații politice diferite: „Corneliu Coposu, Donald Tusk și Margaret Thatcher.”

Totodată, a menționat un stereotip pe care îl consideră greșit în percepția publică. „Că toți vor binele oamenilor.”

Ministrul a vorbit despre una dintre nemulțumirile legate de activitatea parlamentară, făcând referire la modul în care se desfășoară dezbaterile: „Faptul că nu se mai parlamentează. Nu mai e despre argumente, ci despre interese.”

În același context, a indicat și numele unor politicieni pe care nu i-ar susține: „Marcel Ciolacu, George Simion și Liviu Dragnea.”

O parte importantă a interviului a vizat rolul tinerilor în societate și relația acestora cu politica. Ministrul a explicat de ce consideră implicarea necesară.

„Pentru că, vrei nu vrei, ceea ce se întâmplă în viața fiecăruia, fie că ești tânăr sau bătrân, este o consecință a unor decizii politice. Dacă nu ești parte din proces sau nu urmărești cum se iau deciziile, riști să ajungi într-o situație care nu îți este favorabilă.”

De asemenea, a vorbit despre percepția generalizată asupra clasei politice și necesitatea unei evaluări individuale.

„Lucrurile nu se schimbă dacă stăm pe margine și ne plângem, așteptând să se întâmple ceva care să ne influențeze viața în bine. Nu există două flori la fel, nu există doi oameni la fel și nici doi politicieni la fel. Trebuie să ne uităm la fiecare în parte și să-i analizăm prin prisma propriilor așteptări.”

În cadrul interviului, ministrul a explicat ce înseamnă, în opinia sa, un lider și cum trebuie exercitată puterea în politică.: „Capacitatea de a lua decizii care generează consecințe în viața de zi cu zi a oamenilor. Responsabilitatea presupune utilizarea puterii cu consecințe pozitive pentru oameni. Puterea fără responsabilitate, de multe ori, înseamnă abuz.”

Referindu-se la critică, acesta a subliniat rolul argumentelor: „Pe bază de argumente. Critica este foarte bună, dar dacă nu este argumentată, nu este onestă.”

Ministrul a vorbit și despre reperele sale personale, făcând referire la o figură istorică pe care o admiră: „Tot la Corneliu Coposu m-aș întoarce, pentru verticalitatea de care a dat dovadă și pentru presiunile la care a rezistat.”

De asemenea, a oferit un sfat celor care își doresc o carieră în politică: „Să își termine mai întâi școala și să își construiască un drum profesional.”

În final, acesta a precizat cum și-ar dori să fie perceput: „Mi-aș dori să spună că deciziile pe care le iau nu au legătură cu CNP-urile, ci cu principiile.”