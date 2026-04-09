Marcel Ciolacu critică Guvernul și cere schimbarea lui Ilie Bolojan după 20 aprilie

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a criticat joi actuala guvernare, într-o postare pe Facebook, acuzând situația economică și modul de funcționare al instituțiilor statului. Acesta a declarat că, după 20 aprilie, România trebuie să își decidă direcția, în contextul scăderii nivelului de trai.

Marcel Ciolacu a afirmat că actuala guvernare este responsabilă pentru deteriorarea indicatorilor economici și a susținut că reacția publică ar fi fost diferită dacă la conducere s-ar fi aflat PSD.

„Dacă era un premier PSD cu motorina peste 11 lei, inflaţie ajunsă iar la două cifre, bugetele Educaţiei şi Sănătăţii tăiate drastic, putere de cumpărare la minim istoric şi economia în recesiune, era scos cu furci şi topoare din Guvern!”, afirmă Marcel Ciolacu.

În același mesaj, fostul lider social-democrat a comentat și percepția publică asupra premierului Ilie Bolojan, pe care o consideră diferită de realitatea economică.

Marcel Ciolacu a susținut că acesta este considerat „cel mai competent”, deși, în opinia sa, „nu doar că duce economia în prăpastie cu viteză maximă, dar în guvernarea sa democraţia se întăreşte pe zi ce trece”.

Marcel Ciolacu a formulat și acuzații legate de modul în care ar fi gestionată zona media în context politic.

„Un important post TV, generos cu premierul, este implicat în manipularea din campania electorală de anul trecut, iar astăzi regizorii acestei manipulări sunt angajaţi chiar la Guvern şi la un minister de forţă”, a mai declarat acesta.

Totodată, liderul PSD a afirmat că există presiuni asupra unor instituții media critice la adresa guvernării.

„Un post TV care atacă guvernarea este închis. Nu de către o instanţă, ci de o autoritate a statului”.

În finalul mesajului, Marcel Ciolacu a făcut apel la o schimbare de direcție politică, invocând nemulțumirile populației legate de scăderea nivelului de trai.

„Dacă vrem cu adevărat o ţară în care mai contează voinţa oamenilor simpli, care simt pe zi ce trece că nivelul lor de trai scade dramatic, de pe 20 aprilie încolo, România trebuie să-şi decidă un viitor în care Bolojan să devină trecutul”, mai scrie Ciolacu în postarea sa.