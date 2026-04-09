Premierul Ilie Bolojan i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu la Arena Națională și la Guvern

Premierul Ilie Bolojan a mers, joi, la Arena Națională, unde i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Șeful Executivului a păstrat un moment de reculegere în fața sicriului și a stat de vorbă pentru scurt timp cu Răzvan Lucescu, fiul marelui antrenor. De asemenea, alți politicieni vor merge la catafalc după ora 12:00.

La ieșirea de la Arena Națională, Bolojan a făcut o scurtă declarație și a spus că Mircea Lucescu a avut o „carieră prestigioasă”.

De asemenea, alți politicieni vor merge la catafalc după ora 12:00, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Tot joi, suporterii și admiratorii marelui antrenor își pot lua rămas bun în intervalul 10:00-20:00.

Guvernul României a început ședința de coaliție de joi dimineață cu un moment de reculegere dedicat antrenorului Mircea Lucescu, la propunerea premierului.

„La propunerea premierului Ilie Bolojan, Guvernul a început ședința de astăzi cu un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu”, a transmis Guvernul, pe pagina oficială de Facebook.

Gestul vine ca o formă de apreciere pentru contribuția lui Mircea Lucescu la fotbalul românesc și internațional, marcând respectul pentru cariera și impactul lăsat de „Il Luce”.

Înmormântarea va avea loc vineri, iar cortegiul funerar va merge către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba va începe la ora 10:00. Ultima parte a funeraliilor se va desfășura la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20.

Înmormântarea va avea loc la 13:10 și va fi marcată de onoruri militare. La acest moment vor participa doar familia și invitații apropiați.