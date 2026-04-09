Guvernul va aproba un proiect de OUG pentru înfiinţarea Reţelei de date privind durabilitatea agricolă

Guvernul va aproba, în ședința de joi, un proiect de ordonanță de urgență pentru înfiinţarea Reţelei de date privind durabilitatea agricolă. Prin acest proiect, România vizează o schimbare importantă în agricultură, un sector esențial al economiei, iar până în 2050 își propune atingerea neutralității climatice.

În nota de fundamentare se arată că proiectul prevede abrogarea OG nr. 67/2004 privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de Informaţii Contabile Agricole. Documentul mai indică faptul că Uniunea Europeană își propune să fie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, iar sectorul agricol are propriile obiective de îndeplinit în acest sens.

„Politica agricolă comună şi Pactul verde european împreună cu strategiile sale 'Farm to Fork' ('De la fermă la consumator') şi Biodiversitate precizează clar următoarele obiective: reducerea pierderilor de nutrienţi, reducerea utilizării îngrăşămintelor şi pesticidelor, reducerea vânzărilor de antimicrobiene, creşterea agriculturii ecologice, precum şi creşterea caracteristicilor peisajului cu diversitate ridicată. (...) CE şi-a anunţat intenţia de a reorganiza reţeaua de date contabile agricole, denumită în continuare RICA, înfiinţând o reţea de date privind durabilitatea agricolă, denumită în continuare RDDA, cu scopul de a colecta date la nivel de fermă care abordează obiectivele menţionate mai sus şi alţi indicatori de durabilitate”, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului.

Caracterul urgent al reglementării rezultă și din faptul că România a primit deja de la Comisia Europeană contribuția financiară pentru transformarea rețelei, în valoare de 12.888.705 lei (2.577.741 euro). Suma a fost transferată pe data de 17 decembrie 2024 și este destinată dezvoltării infrastructurii informatice și instituționale necesare implementării RDDA, potrivit documentului.

„De asemenea, conform planului de acţiuni transmis Comisiei Europene pentru perioada 2025-2026, România trebuie să finalizeze dezvoltarea şi testarea aplicaţiei informatice RDDA, astfel încât sistemul să devină operaţional începând cu anul 2027, iar începând cu anul de raportare 2027 să fie transmise către Comisia Europeană 5100 chestionare completate integral cu date contabile, sociale şi de mediu”, se mai arată în nota de fundamentare.

Executivul va aproba, de asemenea, prin hotărâre, cuantumul și plata contribuției anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat. Contribuția vizează anul financiar cuprins între 1 iulie 2025 și 30 iunie 2026.

Totodată, Guvernul va dezbate, în primă lectură, un memorandum privind suplimentarea numărului total de posturi ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin înfiinţarea a 600 de posturi. Acestea vor fi finanţate din Fondul Social European, ca parte a angajamentelor asumate de România în negocierile cu Comisia Europeană, potrivit articolului XVII alineatul (7) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

În ședința de guvern va fi prezentată și o notă de informare privind stadiul țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, care se află în responsabilitatea Ministerului Energiei.