Mihai Tudose avertizează Comisia Europeană: „Suprapusă pe efectele crizei energetice, noua taxare a carbonului riscă să distrugă puterea de cumpărare și competitivitatea”

Mihai Tudose. Sursa foto: dreamstime.com
Europarlamentarul Mihai Tudose, unul dintre liderii PSD, a interpelat Comisia Europeană pe tema introducerii ETS2 – viitorul sistem de comercializare a certificatelor de emisii, cerând o analiză privind impactul și oportunitatea implementării acestuia, în condițiile în care creșterea prețurilor la carburanți se anunță a fi de durată.

”Nu știm, deocamdată, când se va termina conflictul din Golful Persic. Armistițiul este o gură de oxigen pentru diplomație și pentru economia globală, care e deja puternic bulversată.

Europarlamentarul Mihai Tudose: Suntem într-o criză a prețurilor la energie mai gravă decât șocurile petroliere din anii '70

Dar există avertismente că perturbarea aprovizionării și prețurile crescute riscă să dureze. Suntem într-o criză a prețurilor la energie mai gravă decât șocurile petroliere din anii '70 și criza cauzată de declanșarea războiului din Ucraina, la un loc, conform evaluării directorului Agenției Internaționale a Energiei.

Nu doar aprovizionarea a fost grav afectată, ci și capacități importante de producție din regiunea Golfului au fost distruse. Dacă mâine se încheie un acord de pace, revenirea la normalitate va lua timp. Iar asta va mai afecta buzunarele cetățenilor și economia, unde sunt multe sectoare lovite.

Europarlamentarul Mihai Tudose: Este nevoie urgent de o evaluare a Comisiei

Spre exemplu, petrochimia, producția de îngrășăminte, cu impact în agricultură și asupra prețului alimentelor. Majorarea în UE a taxelor pe combustibilii fosili, suprapusă pe efectele crizei energetice, riscă să distrugă puterea de cumpărare și competitivitatea. Era deja o discuție pe acest subiect, la nivel european, privind impactul real al ETS2 asupra gospodăriilor. E nevoie urgent de o evaluare a Comisiei, care să țină cont de șocurile din piață”, a declarat Mihai Tudose, vicepreședinte al Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European.

Lansarea noii piețe europene a carbonului, care va viza inclusiv transportul rutier și încălzirea locuințelor, a fost deja reportată din 2027 pentru 2028.

Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D: https://www.socialistsanddemocrats.eu/ro

 

