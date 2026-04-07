Politica

Blocajele din Guvern afectează agricultura românească, acuză Grindeanu

Blocajele din Guvern afectează agricultura românească, acuză Grindeanu
Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat (PSD), a criticat pe Facebook blocajele din Guvern și a cerut măsuri urgente pentru sprijinirea agriculturii românești. El a acuzat că proiectul „Motorină ieftină pentru agricultură” se află blocat de peste o lună, în timp ce fermierii se confruntă cu prețuri ridicate la carburanți și fertilizanți.

Grindeanu, noi critici la adresa Guvernului

„De mai bine de o lună, stă blocat în Guvern, în timp ce fermierii sunt copleșiți de costurile uriașe la carburanți și la fertilizanți. Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental”, a spus Grindeanu. El a afirmat că întârzierea proiectului nu are nicio justificare economică și afectează direct producția agricolă.

„Direcția este greșită”

Grindeanu a avertizat că actuala direcție a Guvernului este percepută ca greșită de o mare parte a populației: „80% dintre români ne spun că direcția este greșită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeași manieră”. El a respins ferm orice negocieri politice legate de funcții ministeriale sau de prim-ministru, insistând că prioritățile trebuie să fie soluțiile concrete pentru problemele reale ale cetățenilor.

Liderul social-democraților a mai punctat că blocajele administrative și lipsa de reacție rapidă la crizele economice globale reprezintă un risc major: „România are nevoie de un Guvern capabil să reacționeze la crizele economice globale. Lipsa de reacție devine un risc de siguranță națională!”

Trump despre Iran: O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață
CNA a retras licența Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite
Impactul asupra agriculturii

Grindeanu a atras atenția asupra consecințelor directe ale întârzierilor: aproximativ o treime din suprafața arabilă a României riscă să rămână necultivată. El a calificat această situație drept rezultatul „orgoliului politic și încăpățânării” și a avertizat că, dacă Guvernul nu acționează rapid, prețurile la produsele agroalimentare ar putea crește semnificativ, afectând în special românii cu venituri mici și medii.

„Românii nu au nevoie de scenarii și diversiuni ieftine, ci de soluții concrete”, a concluzionat Sorin Grindeanu, cerând o schimbare urgentă în modul de funcționare al Guvernului și al coaliției.

16:51 - Marcel Răducanu, internat în Germania din cauza unei bacterii. Mesajul transmis lui Mircea Lucescu
16:39 - CNA a decis retragerea licenței pentru Gold FM, postul de radio controlat de Cozmin Gușă
16:34 - Tânăr prins în freza unui motocultor la Telenești. Traumatisme severe și intervenție de urgență
16:29 - Noul robot militar BIZON-L ajunge în zonele de luptă din Ucraina
16:29 - De ce este importantă gândirea critică la jocurile de noroc?
16:21 - Andreea Popescu, susținută după divorț. Cine este bărbatul care o ajută financiar

Alecu Racoviceanu: Scandalul vaccinurilor are legătură cu lăcomia
Octavian Hoandră: Ilie Bolojan este primul userist al țării
Alecu Racoviceanu: Donald Trump și-a ostilizat propriul electorat
