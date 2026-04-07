Blocajele din Guvern afectează agricultura românească, acuză Grindeanu

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat (PSD), a criticat pe Facebook blocajele din Guvern și a cerut măsuri urgente pentru sprijinirea agriculturii românești. El a acuzat că proiectul „Motorină ieftină pentru agricultură” se află blocat de peste o lună, în timp ce fermierii se confruntă cu prețuri ridicate la carburanți și fertilizanți.

„De mai bine de o lună, stă blocat în Guvern, în timp ce fermierii sunt copleșiți de costurile uriașe la carburanți și la fertilizanți. Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental”, a spus Grindeanu. El a afirmat că întârzierea proiectului nu are nicio justificare economică și afectează direct producția agricolă.

Grindeanu a avertizat că actuala direcție a Guvernului este percepută ca greșită de o mare parte a populației: „80% dintre români ne spun că direcția este greșită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeași manieră”. El a respins ferm orice negocieri politice legate de funcții ministeriale sau de prim-ministru, insistând că prioritățile trebuie să fie soluțiile concrete pentru problemele reale ale cetățenilor.

Liderul social-democraților a mai punctat că blocajele administrative și lipsa de reacție rapidă la crizele economice globale reprezintă un risc major: „România are nevoie de un Guvern capabil să reacționeze la crizele economice globale. Lipsa de reacție devine un risc de siguranță națională!”

Grindeanu a atras atenția asupra consecințelor directe ale întârzierilor: aproximativ o treime din suprafața arabilă a României riscă să rămână necultivată. El a calificat această situație drept rezultatul „orgoliului politic și încăpățânării” și a avertizat că, dacă Guvernul nu acționează rapid, prețurile la produsele agroalimentare ar putea crește semnificativ, afectând în special românii cu venituri mici și medii.

„Românii nu au nevoie de scenarii și diversiuni ieftine, ci de soluții concrete”, a concluzionat Sorin Grindeanu, cerând o schimbare urgentă în modul de funcționare al Guvernului și al coaliției.