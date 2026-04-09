Răzvan Lucescu nu i-a lăsat să participe la înmormântarea tatălui său, în Vinerea Mare

Răzvan Lucescu a hotărât, potrivit gazzetta.gr, ca jucătorii lui PAOK să nu participe la înmormântarea tatălui său, Mircea Lucescu, programată la București pe 10 aprilie.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Grecia, Răzvan Lucescu, antrenorul formației PAOK Salonic, a luat decizia ca jucătorii echipei să își continue programul normal de pregătire, chiar și în ziua în care la București au loc funeraliile tatălui său, Mircea Lucescu.

Astfel, lotul echipei nu va face deplasarea în România, iar antrenamentul programat va avea loc conform calendarului stabilit anterior, în Vinerea Mare, 10 aprilie.

Deși jucătorii nu vor participa la evenimentul funerar, clubul elen va fi reprezentat de o delegație oficială. Aceasta se va deplasa la București pentru a fi prezentă la ceremonia de rămas-bun organizată pentru Mircea Lucescu.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului antrenor a fost depus miercuri la Arena Națională, unde programul de vizitare este anunțat pentru miercuri și joi, între orele 10:00 și 20:00. Înmormântarea este programată pentru vineri, la Cimitirul Bellu din București.

Jurnaliștii greci notează că alegerea de a menține programul echipei este legată de dorința de a nu perturba activitatea sportivă a formației în această perioadă competițională.

„Antrenamentul echipei PAOK se va desfășura conform programului în Vinerea Mare, Răzvan Lucescu preferând ca jucătorii săi să nu fie prezenți la înmormântarea tatălui său, Mircea.

Pierderea legendarului Mircea Lucescu a îndoliat profund atât antrenorul, cât și întreaga familie a clubului PAOK. Deși funeraliile tatălui lui Răzvan Lucescu au fost programate pentru dimineața zilei de vineri, 10 aprilie, la București, tehnicianul român și-a exprimat dorința ca jucătorii să nu participe la ceremonie, cerând ca programul echipei să fie respectat întocmai.

Astfel, antrenamentul programat pentru Vinerea Mare se va desfășura la Salonic, deoarece Răzvan Lucescu nu a dorit ca pierderea sa personală să afecteze pregătirea fotbaliștilor înaintea reluării campionatului după Paște. Chiar dacă jucătorii nu vor călători în România, o delegație formată din trei membri ai clubului se va deplasa la București pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu și pentru a-l susține pe antrenorul echipei din Salonic”, au scris jurnaliștii greci.