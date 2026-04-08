Staff-ul echipei naționale, mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: Pentru noi nu s-a stins

Staff-ul echipei naționale a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Pentru foștii colaboratori, regretatul antrenor va rămâne, pentru totdeauna, un etalon.

Reacția staff-ului echipei naționale după moartea lui Mircea Lucescu. Foștii săi colaboratori sunt devastați

Staff-ul echipei naționale a reacționat public după dispariția lui Mircea Lucescu și a transmis un mesaj în care își exprimă regretul și respectul față de cel care a condus prima reprezentativă până la finalul lunii martie.

Mesajul a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale și reflectă relația apropiată dintre selecționer și colaboratorii săi. Staff-ul a descris interacțiunile cu acesta drept experiențe formative, cu impact dincolo de terenul de joc.

"Nu există cuvinte potrivite pentru a descrie durerea pe care o simţim în aceste momente. Fiecare interacţiune a fost ca o lecţie de viaţă. Pentru noi ‘Il Luce’ nu s-a stins. A devenit lumina care ne va ghida pentru totdeauna pe noi şi toate generaţiile care vor urma în tricoul primei reprezentative. Mulţumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniţi-vă în pace!", se arată în mesajul transmis.

Moartea lui Mircea Lucescu a lăsat în urmă lacrimi și durere. Funeraliile vor avea loc vineri

Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar. Dispariția sa marchează finalul unei cariere îndelungate în fotbal, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Ceremonia de înmormântare este programată pentru ziua de vineri, la Cimitirul Bellu din București. Organizarea acesteia va avea loc în condiții stricte de securitate și protocol.

Începând de miercuri, de la ora 17:00, sicriul lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Națională. Programul de vizită va continua și joi, între orele 10:00 și 20:00.

Ce staff a avut Mircea Lucescu când a preluat echipa națională

În august 2024, la scurt timp după ce a preluat echipa națională, Mircea Lucescu și-a definitivat componența staff-ului tehnic, medical și de suport.

Structura staff-ului a fost următoarea:

Antrenori secunzi: Ionel Gane, Florin Constantinovici

Antrenor cu portarii: Leontin Toader

Analist video: Ciprian Niță

Preparatori fizici: Cristian Dragotă, Darius Hîmpea

Medic: Claudiu Stamatescu

Echipă medicală: Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Cristian Tănase, Constantin Crețu

Team manager: Cătălin Gheorghiu

Ofițer de presă: Cătălin Popescu

Comunicare: George Ștucan (social media), Adrian Glodeanu (foto și video)

Ofițer de securitate: Alexandru Nicilă

Kit manager: Cornel Mateiași, Cătălin Clincea

Bucătar șef: Andrei Voica

Șofer autocar: Laurențiu Zabuliche

