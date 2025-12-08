Sport

Victorie mare pentru Răzvan Lucescu, în derby-ul incendiar al orașului Salonic

Comentează știrea
Victorie mare pentru Răzvan Lucescu, în derby-ul incendiar al orașului SalonicRăzvan Lucescu Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, s-a impus, duminică, pe teren propriu, în derby-ul cu concitadina Aris, scor 3-1, în etapa a 13-a a campionatului Greciei. O victorie foarte importantă pemntru gazde, decisă de golurile marcate de Taison (28) și Giorgios Giakoumakis (45+6 și 48). Pentru oaspeți a punctat Fredrik Jensen în minutul 45.

sursa: Facebook

PAOK Salonic rămâne aproape de liderul din Grecia, Olympiakos Pireu

PAOK se clasează pe poziția a doua a ierarhiei cu 32 de puncte, lideră e Olympiacos Pireu cu 34 de puncte.

În Primera Division, Espanyol Barcelona a trecut duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea Rayo Vallecano, în etapa a 15-a din La Liga. Catalanii au înscris unicul gol al meciului în minutul 39, dintr-un penalti transformat de Roberto Fenandez. Madrilenii au rămas în zece din minutul 64, după eliminarea lui Unai Lopez, care primise al doilea cartonaş galben. Catalanii au avut un gol anulat de VAR, în minutul 84, la Kike Garcia, iar trei minute mai târziu fost restabilită egalitatea numerică, odată cu eliminarea lui Tyrhys Dolan (Espanol), pentru al doilea cartonaș galben.

Andrei Rațiu, titular la Rayo

Internaționalul român Andrei Raţiu a fost integralist la învinşi şi a primit a doua cea mai mare notă din echipa sa, după Isi Palazon.

Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații
Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații

În clasament, Espanyol este pe poziţia a cincea, cu 27 de puncte, în timp ce Rayo Vallecano e a 11-a, cu 17 puncte.

Egal între Lazio și Bologna

În Serie A, Lazio și Bologna au încheiat la egalitate, scor 1-1. Partida de pe Stadio Olimpico a fost decisă în numai două minute. Gustav Isaksen a deschis scorul în minutul 38 pentru laziali, iar Jens Odgaard a egalat în minutul 40. Până la final romanii au rămas în zece, din minutul 78, odată cu eliminarea lui Mario Gila, însă jucătorii lui Vincenzo Italiano nu au profitat de superioritatea numerică şi Lazio – Bologna s-a terminat 1-1.

Echipa din Bologna se află pe locul 5, cu 25 de puncte, iar Lazio este a zecea, cu 19 puncte.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:26 - Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
09:19 - Meteorologii din Franța și Spania se plâng de apariția unor știri false despre fenomene meteo extreme
09:10 - Shein acuză Franța de discriminare, după ce a vândut păpușilor sexuale și arme online
08:59 - Cele mai gustoase și crocante chiftele de cartofi. Rețeta pregătită în mănăstiri
08:52 - Google şi Apple, presate de Washington să elimine aplicaţiile ce pot identifica agenţi federali
08:47 - Meta va întârzia lansarea ochelarilor de realitate mixtă până în 2027

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale