Victorie mare pentru Răzvan Lucescu, în derby-ul incendiar al orașului Salonic

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, s-a impus, duminică, pe teren propriu, în derby-ul cu concitadina Aris, scor 3-1, în etapa a 13-a a campionatului Greciei. O victorie foarte importantă pemntru gazde, decisă de golurile marcate de Taison (28) și Giorgios Giakoumakis (45+6 și 48). Pentru oaspeți a punctat Fredrik Jensen în minutul 45.

PAOK se clasează pe poziția a doua a ierarhiei cu 32 de puncte, lideră e Olympiacos Pireu cu 34 de puncte.

În Primera Division, Espanyol Barcelona a trecut duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea Rayo Vallecano, în etapa a 15-a din La Liga. Catalanii au înscris unicul gol al meciului în minutul 39, dintr-un penalti transformat de Roberto Fenandez. Madrilenii au rămas în zece din minutul 64, după eliminarea lui Unai Lopez, care primise al doilea cartonaş galben. Catalanii au avut un gol anulat de VAR, în minutul 84, la Kike Garcia, iar trei minute mai târziu fost restabilită egalitatea numerică, odată cu eliminarea lui Tyrhys Dolan (Espanol), pentru al doilea cartonaș galben.

Internaționalul român Andrei Raţiu a fost integralist la învinşi şi a primit a doua cea mai mare notă din echipa sa, după Isi Palazon.

În clasament, Espanyol este pe poziţia a cincea, cu 27 de puncte, în timp ce Rayo Vallecano e a 11-a, cu 17 puncte.

În Serie A, Lazio și Bologna au încheiat la egalitate, scor 1-1. Partida de pe Stadio Olimpico a fost decisă în numai două minute. Gustav Isaksen a deschis scorul în minutul 38 pentru laziali, iar Jens Odgaard a egalat în minutul 40. Până la final romanii au rămas în zece, din minutul 78, odată cu eliminarea lui Mario Gila, însă jucătorii lui Vincenzo Italiano nu au profitat de superioritatea numerică şi Lazio – Bologna s-a terminat 1-1.

Echipa din Bologna se află pe locul 5, cu 25 de puncte, iar Lazio este a zecea, cu 19 puncte.