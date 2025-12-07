Superliga. Universitatea Craiova - CFR Cluj, ora 20.30. Derby-ul zilei se joacă pe „Ion Oblemenco”

Superliga. Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în cel mai interesant joc al zilei din campionatul intern. Două echipe cu obiective diferite, care au nevoie de puncte. Oltenii sunt pe poziția a 4-a cu 33 de puncte, cu 5 mai puțin decât lidera Rapid.

Echipa din Gruia naufragiază pe poziția a 12-a, cu un total de 19 puncte și vrea să se îndepărteze de „zona minată” a clasamentului. Antrenorul ardelenilor, Daniel Pancu, a recunoscut că situația la echipă este proastă, iar pesimismul e starea generală de spirit.

„E lipsă de încredere totală, sunt jucători de anul trecut majoritatea care nu sunt obișnuiți cu înfrângerile și cu meciuri fără victorie. E foarte greu de înghițit, dar trebuie să conștientizezi unde te afli.

O echipă care câștigă două meciuri în turul campionatului nu poate emită pretenții la play-off. Nu știu ce se întâmpla cu Rapid, dacă marca Petrila. Nu știu, îți spun sincer. Pentru că la noi se prăbușește totul atunci când primim gol”, a afirmat „Pancone”.

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Teles, Anzor, T. Băluță, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Isenko, S. Lung, Stevanovic, F. Ștefan, Badelj, Cicâldău, A. Crețu, Houri, Nsimba, Băsceanu, Etim, Paradela Absenți: Mogoș, Mora, M. Rădulescu (accidentați) Antrenor: Filipe Coelho

CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, T. Keita - Cordea, L. Munteanu, Korenica Rezerve: Vâlceanu, Abeid, Coco, Zouma, Kresic, Muhar, Perianu, Fică, Biliboc, C. Deac, Sfaiț, Badamosi Absenți: - Antrenor: Daniel Pancu

Stadion: „Ion Oblemenco” Arbitru: Szabolcs Kovacs // Asistenți: George Neacşu, Marius Badea Arbitru VAR: Sorin Costreie // Arbitru AVAR: Romică Bîrdeş