Prognoza lunii decembrie, actualizată de ANM. Cum va fi vremea la alegeri și când revin ploile

Primele zile ale lunii decembrie vin cu o evoluție atipică a vremii, marcate de temperaturi mai blânde decât cele obișnuite și cu episoade frecvente de precipitații, potrivit prognozei ANM pentru perioada 1–14 decembrie 2025, publicată luni. Intervalul va aduce atât zile calde, cu maxime de 12–14 grade, cât și perioade scurte de răcire, în timp ce ploile vor fi prezente pe spații extinse în aproape toată țara.

În Banat, primele zile aduc o încălzire treptată până în 5 decembrie, când maximele vor urca de la 8...10 grade spre 12-14 grade, iar minimele de la -2-0 grade vor ajunge la 4-6 grade. Apoi urmează două zile mai reci, însă restul perioadei va alterna ușoare creșteri și scăderi ale valorilor, mediile diurne fiind între 10-14 grade, iar cele nocturne între 2...6 grade. Precipitațiile apar aproape zilnic, cu probabilitate mai mare în 5, 6 și 12 decembrie.

În Crișana, până la 5 decembrie, temperaturile vor crește semnificativ peste mediile perioadei, cu maxime de la 6...8 grade către 12...14 grade și minime între 0 și 4 grade. Urmează o răcire până în 8 decembrie, cu valori reduse spre 8-10 grade ziua și vor fi cuprinse între 1-3 grade noaptea, apoi temperaturile se vor reface ușor spre finalul intervalului, urcând din nou la aproximativ 12 grade ziua și 4 grade noaptea. Șansele de ploaie cresc în 4 decembrie și reapar după 11 decembrie.

În Maramureș, primele zile aduc o urcare constantă a temperaturilor până în 5 decembrie, maxima ajungând de la 5...6 grade la 12...14 grade. Ulterior, valorile scad spre o medie de 10 grade, menținută până în 11 decembrie, apoi crește ușor spre 10-12 grade. Minimele variază între -2 și 4 grade, cu cele mai reci nopți pe 3 și 7 decembrie. Probabilitatea de precipitații crește în 1 decembrie și din nou după 9 decembrie.

În Moldova, prima zi aduce valori apropiate de mediile climatologice, urmate de o încălzire treptată, în special în sud și în zonele înalte. Maximele vor urca de la 6-8 grade la 10-12 grade până în 5 decembrie. Apoi urmează o răcire de cinci zile, spre 4-6 grade, după care temperaturile se redresează către 8...10 grade. Minimele se vor situa între 2 și 6 grade, cu o scădere spre 0- 2 grade între 6 și 9 decembrie. Ploile mai importante sunt așteptate în 1, 2, 5 și 11 decembrie.

În Dobrogea, perioada 1–5 decembrie este marcată de o încălzire treptată, cu maxime de la 10 la 14 grade și minime de la 4 spre 8 grade. După acest interval, temperaturile scad la 8...10 grade ziua și 4...6 grade noaptea, menținându-se astfel până pe 11 decembrie, când se observă o nouă creștere spre 12 grade ziua și 6 grade noaptea. Ploile sunt mai probabile pe 4 decembrie, între 6–8 decembrie, dar și după 13 decembrie.

În Muntenia, intervalul începe cu cer acoperit și temperaturi normale pentru început de decembrie, urmate de o încălzire până în 5 decembrie, când maximele ajung la 10...14 grade, iar minimele cresc de la 0...2 grade la 6...8 grade. Primul weekend aduce o răcire, cu valori mediate în jurul a 8 grade ziua și 2 grade noaptea, apoi temperaturile se vor reface ușor spre 10...12 grade la maxime și 2...4 grade la minime. Ploile vor apărea mai ales după 4 decembrie, însă pe arii restrânse.

Pe de altă parte, ANM anunță că în Oltenia, cerul va fi predominant acoperit, iar temperaturile vor oscila puțin. Maximele se vor încadra între 7 și 12 grade, cele mai ridicate în 1, 4, 5 decembrie și la finalul intervalului. Minimele se vor situa între 0 și 8 grade, cele mai scăzute fiind între 1–3 decembrie și din nou în perioada 7–14 decembrie. Probabilitatea de ploaie este ridicată între 3 și 8 decembrie, precum și după 12 decembrie.

La munte, temperaturile vor avea un comportament variabil, cu maxime cuprinse între 0 și 8 grade și minime de la -4 la 2 grade. Cele mai calde zile sunt așteptate între 3 și 6 decembrie, precum și după 12 decembrie, în timp ce perioadele reci sunt prognozate pentru 1–2 decembrie și 7–11 decembrie.

Estimările pentru 1–14 decembrie 2025 au fost realizate pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), anunță ANM. Precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a intervalului.