Clasamentul cursei de Formula B la ora 10. Roșu și albastru în plutonul fruntaș

Configurația după primele tururi de pistă a monoposturilor din cursa de Formula B desfășurată în această duminică în Capitală seamănă destul de mult cu previziunile specialiștilor.

Astfel, după primele trei ore de la începerea acestei curse de anduranță, mașina roșie se află în frunte, și a făcut deja 28 de ture.

Monopostul albastru se află pe poziția a doua, cu 23 de ture complete efectuate în cursa de Formula B.

Pe a treia poziție, mașina vopsită curcubeu, se chinuie să țină pasul cu restul monoposturilor, având 20 de ture încheiate.

Mașina maro este cu foarte puțin în spate, cu 19 ture de pistă încheiate cu bine, la cursa desfășurată în București.

În fine, mult mai în spate de află monopostul alb, care a făcut doar 5 ture de pistă în cursa de Formula B.

Probabil din cauza vremii urâte, prezența publicului la cursa de anduranță din Formula B desfășurată în capitală este destul de mică. Doar puțin peste 170.000 de bucureșteni au decis să înfrunte vântul și ploaia pentru a-și încuraja monopostul favorit.

Totuși, interesul pentru cursă ar putea să crească cu trecerea timpului, iar unii dintre fanii echipelor de Formula B să meargă să-și încurajeze mașinile favorite mai târziu, sperând că și vremea se va îndrepta.

Deocamdată, șoferii celor 17 monoposturi prezente la grila de start a cursei de Formula B mai au de condus ore în șir. Rămâne de văzut dacă cât vor ține motoarele mașnilor și care dintre piloți vor avea nervii mai tari pentru a rămâne în cursă și a-și păstra concentrarea până la final.

Rămâneți pe EvZ.ro pentru a primi, de-a lungul zilei, noi informații despre cursa de Formula B de la București! Sau ieșiți din casă pentru a vă încuraja pilotul favorit la circuit.