Sport

Simona Halep, omagiu pentru Mircea Lucescu la Arena Națională: L-am admirat întodeauna

Comentează știrea
Simona Halep. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Simona Halep a fost prezentă miercuri seara la Arena Națională, unde a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fost selecționer al echipei naționale de fotbal a României, decedat la vârsta de 80 de ani. Fosta lideră mondială a vorbit despre impactul pe care antrenorul l-a avut asupra sportului românesc.

Mesajul transmis de Simona Halep

Simona Halep a afirmat că Mircea Lucescu a fost un reper pentru generații întregi de sportivi și a subliniat dedicarea acestuia.

„Pentru noi toţi, pentru întreg sportul românesc, Mircea Lucescu a însemnat foarte mult. El ne-a învăţat pe toţi ce înseamnă să de dedici în totalitate sportului până în ultima clipă. L-am admirat întotdeauna. Îmi pare tare rău pentru momentul acesta. Dumnezeul să-l odihnească şi să aibă grijă de el acolo Sus”, a declarat fostul lider mondial.

Sicriul depus la Arena Națională

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer a fost depus miercuri la Arena Națională, unde suporterii și iubitorii fotbalului pot veni pentru a-i aduce un ultim omagiu până la ora 21:00, iar joi în intervalul 10:00–20:00.

Cortegiul funerar a ajuns la stadion în jurul orei 16:15, fiind însoțit de fiul său, Răzvan Lucescu, precum și de alți membri ai familiei.

Sicriul, acoperit cu drapelul României, a fost așezat pe o scenă amplasată pe esplanada de la Tribuna Oficială. La căpătâiul fostului selecționer a fost amplasată o fotografie a acestuia și o coroană albă de flori, iar patru membri ai Gărzii de onoare a Jandarmeriei Române sunt prezenți în permanență.

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu. Sursă foto: Facebook

Programul ceremoniilor funerare

Potrivit programului anunțat de Federația Română de Fotbal, ceremoniile funerare se desfășoară pe parcursul a trei zile, sub măsuri stricte de securitate și protocol. În ultima zi, cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba va începe la ora 10:00. Participarea la acest moment este limitată la familie și invitați apropiați.

Ceremonia de înmormântare va avea loc la Cimitirul Bellu, fiind programată să înceapă la ora 12:20, iar momentul înhumării, la ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare. Accesul publicului în incinta cimitirului va fi restricționat, conform dorinței familiei.

Decesul și ultimele zile ale lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București. Unitatea medicală a anunțat că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30. Antrenorul fusese internat de urgență pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale, pe fondul ratării calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea cu Turcia.

Ulterior, acesta nu a mai făcut deplasarea cu echipa națională în Slovacia, unde reprezentativa României a fost condusă de secundul Ionel Gane în meciul amical pierdut cu 0-2.

Federația Română de Fotbal a anunțat la 2 aprilie că Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al echipei naționale. În perioada în care a condus reprezentativa, România a înregistrat 11 victorii, un rezultat de egalitate și șase înfrângeri, reușind o campanie în Liga Națiunilor care a dus echipa în play-off-ul pentru accederea la Cupa Mondială.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale