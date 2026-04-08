Mircea Lucescu ar fi murit cu un mare regret în suflet. Ce l-ar fi măcinat în ultimele zile din viață

Jurnalistul turc Yasin Tuncer a făcut public un dialog pe care susține că l-a avut cu Mircea Lucescu pe 31 martie, în perioada în care acesta era internat în spital. Potrivit relatării sale, discuția ar fi avut loc cu doar câteva zile înainte ca antrenorul să își piardă viața.

Tuncer a spus că legătura telefonică s-ar fi desfășurat într-un moment în care fostul selecționer se afla sub supraveghere medicală, dar își păstra interesul pentru fotbal și pentru evoluția reprezentativei Turciei.

În cadrul dialogului redat de jurnalist, discuția ar fi ajuns rapid la partida Turcia–România. Potrivit lui Yasin Tuncer, Mircea Lucescu ar fi avut în suflet un mare regret.

„Ooo, Yasin, dacă mai erau 10 minute de joc, cursul partidei ar fi fost cu totul altul. Turcia era obosită, chiar am fi putut să câștigăm meciul”, i-ar fi spus Mircea Lucescu jurnalistului.

Potrivit aceleiași surse, discuția ar fi continuat cu referiri la partidele internaționale programate în acea perioadă. Jurnalistul a spus că antrenorul i-ar fi spus că în salonul său nu avea acces la televizor, dar intenționa să urmărească meciurile dacă ar fi primit un laptop.

„În salonul lui de la spital nu avea televizor și mi-a spus că, dacă prietenul său îi va aduce laptopul, va urmări seara meciul Kosovo-Turcia”, a relatat Yasin Tuncer.

În aceeași conversație, jurnalistul i-ar fi recomandat lui Mircea Lucescu să se odihnească, având în vedere starea sa de sănătate.

„Domnule profesor, v-ați obosit destul, acum e timpul să vă bucurați de pensie. Vineri sunteți externat. Sper ca săptămâna viitoare să pot veni la București să vă vizitez”, ar fi spus jurnalistul turc.

În continuare, jurnalistul a dezvăluit că răspunsul primit ar fi fost unul simplu, înainte ca apelul să se închidă. „Bine, te aștept atunci”, ar fi răspuns Mircea Lucescu, potrivit lui Yasin Tuncer.

Jurnalistul a spus ulterior că acel apel a rămas ultima lor discuție după 22 de ani de prietenie, adăugând: „Îți voi duce dorul”.