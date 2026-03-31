Ciolacu a anunțat că va elimina peste 20 de posturi de la CJ Buzău: Reformele nu se fac din birou

Ciolacu a anunțat că va elimina peste 20 de posturi de la CJ Buzău: Reformele nu se fac din birouMarcel Ciolacu. Sursa foto: Facebook/Marcel Ciolacu
Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, l-a criticat pe premierului Ilie Bolojan, după ce a ales o direcție diferită de reforma administrativă propusă de acesta. „Îmi cer mii de scuze de la domnul Bolojan că nu fac cum zice dânsu’ să mai angajez până la 287 de persoane”, a spus acesta.

Ciolacu va reduce 25 de posturi din Consiliul Județean Buzău

Deși noile reguli i-ar fi permis să angajeze mai mulți oameni, Ciolacu a anunțat că va proceda diferit și va reduce 25 de posturi din instituție, afirmând că situația „din teren” diferă de calculele Guvernului Bolojan și că administrația are nevoie de eficiență, nu de scheme de personal încărcate.

„Îmi cer mii de scuze de la domnul Bolojan că nu fac cum zice dânsu’ să mai angajez până la 287 de persoane. Asta este realitatea că reformele nu se fac din birou”, a explicat președintele CJ Buzău, marţi.

Conflictul, cauzat de reforma Guvernului

Conflictul a pornit de la o informare a Prefecturii care indică faptul că, după noua reformă, structura Consiliul Județean Buzău ar putea crește de la 253 la 287 de angajați, însă Ciolacu a respins această variantă și a pregătit un proiect prin care plafonul de personal va fi redus la 225 de salariați.

„Am fost informaţi de către Instituţia Prefectului că, aplicând reforma, ar trebui să creştem organigrama de la 253 la 287 de posturi. Noi am hotărât să venim în faţa consilierilor cu o propunere de maximum 225 de angajaţi pe care o vom reglementa printr-o hotărâre, cel mai probabil, luna viitoare”, a spus fostul premier.

Ciolacu: „Nu putem continua cu structuri stufoase şi ineficiente”

Planul CJ Buzău prevede reorganizarea instituțiilor subordonate și reducerea costurilor administrative prin centralizarea serviciilor.

„Trebuie să avem o gândire de ansamblu. Nu putem continua cu structuri stufoase şi ineficiente”, a mai spus Ciolacu.

