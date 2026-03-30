Bolojan: Dacă PSD va genera o criză, PNL ar putea părăsi coaliția

Dacă PSD va provoca o criză legată de schimbarea conducerii Guvernului, este puțin probabil ca PNL să mai rămână în coaliție, a afirmat luni premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului a adăugat că decizia privind schimbarea unui ministru sau a premierului aparține exclusiv partidului în cauză.

El a explicat că deciziile ce urmează, legate de absorbția fondurilor europene și investițiile necesare, necesită un guvern stabil și echipe concentrate pe rezolvarea problemelor, pentru a evita pierderi financiare.

„Şi gândiţi-vă că avem de absorbit aproximativ 10 miliarde de euro până la sfârşitul lunii august, şi dacă nu facem ce trebuie, ar fi mare păcat să pierdem atât sume din granturi”, a spus șeful Executivului la Digi24.

Premierul a avertizat că schimbările făcute din rațiuni politice, fără o evaluare atentă a efectelor, pot afecta interesul țării.

„Doar aceeaşi schimbare a unei persoane sau a alteia, dintr-o aroganţă politică, dintr-un calcul de poziţionare politică, fără să te gândeşti la efectele pe care le generezi şi ce pui în loc şi ce este de făcut pentru a rezolva problemele, înseamnă, cum să vă spun, că nu ţi-ai calculat corect acţiunile şi mai ales că nu te-ai gândit la ceea ce înseamnă, totuşi, interesul ţării noastre în această perioadă”, a mai spus Bolojan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidul a decis să rămână la guvernare din rațiuni de responsabilitate politică, chiar dacă alegerea nu a fost neapărat avantajoasă din punct de vedere electoral. El a menționat că o retragere în opoziție le-ar fi putut aduce social-democraților un scor mult mai bun în prezent. De asemenea, liderul politic a mai spus că PSD face în prezent o evaluare internă.