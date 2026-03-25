Ilie Bolojan acuză PSD că a încălcat protocolul de guvernare și pune sub semnul întrebării coaliția

Premierul Ilie Bolojan a declarat că viitorul actualei coaliții de guvernare rămâne incert după sărbătorile de Paști, în contextul tensiunilor tot mai vizibile dintre partidele aflate la putere.

Întrebat dacă actuala formulă guvernamentală va rezista în perioada următoare, liderul Partidul Național Liberal a răspuns: „Asta va rămâne de văzut”.

În acest moment, relațiile dintre partenerii de guvernare sunt marcate de dispute publice și acuzații reciproce. Afirmațiile lui Ilie Bolojan vin la scurt timp după ce Mihai Fifor a anunțat că parteneriatul dintre PNL și AUR a început să funcționeze.

Premierul a subliniat că menținerea unei coaliții stabile este esențială în actualul context economic și geopolitic.

Ilie Bolojan a declarat: „Eu cred că ar fi bine să avem o coaliţie, pe de o parte pentru că suntem într-o situaţie dificilă, într-un context internaţional care nu este foarte comod, suntem într-o situaţie de deficit în ţară, gândiţi-vă că anul acesta trebuie în continuare să ne reducem deficitul, pentru că doar dobânzile pe care le achităm sunt de 60 de miliarde de euro prognozate anul acesta”.

Șeful Guvernului a explicat că presiunile bugetare și obligațiile financiare impun o coordonare eficientă între partidele aflate la guvernare.

Ilie Bolojan a atras atenția că o guvernare stabilă nu poate exista fără o relație funcțională între partidele din coaliție.

Acesta a declarat: „Aceste constrângeri pe care le avem şi urgenţele pe care o să le avem în perioada următoare ar presupune să ai o guvernare stabilă care nu poate să fie stabilă dacă nu se bazează pe o coaliţie stabilă”.

Premierul a subliniat că respectul reciproc între parteneri este esențial pentru funcționarea Executivului și pentru menținerea credibilității în fața cetățenilor.

Liderul liberal a lansat critici directe la adresa Partidul Social Democrat, pe care îl acuză că a tensionat relațiile din coaliție.

Ilie Bolojan a afirmat: „Este evident pentru toţi care urmăresc ce s-a întâmplat în această perioadă că PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliţiei”.

Acesta a explicat că există reguli clare privind modul în care partidele trebuie să colaboreze, inclusiv în ceea ce privește votul în Parlament și inițierea de proiecte legislative.

Premierul a adăugat: „Avem nişte înţelegeri care ţin de o anumită atitudine, de modul în care se votează în Parlament, de modul în care se iniţiază propuneri de către membrii coaliţiei care ar trebui să respecte nişte reguli, pur şi simplu de respectul între parteneri”.

Premierul a avertizat că tensiunile politice nu rămân fără consecințe în plan public.

Ilie Bolojan a declarat: „Dacă nişte partide nu se respectă între ele, inclusiv prin comportamentul public, e greu de presupus că vom recâştiga cumva respectul cetăţenilor”.

Această afirmație subliniază legătura dintre stabilitatea politică și încrederea electoratului în instituțiile statului.

În intervenția sa, Ilie Bolojan a susținut că atât PNL, cât și PSD au responsabilitate pentru situația în care se află România.

Premierul a subliniat că social-democrații nu pot evita această responsabilitate, având în vedere rolul pe care l-au avut în guvernare de-a lungul ultimelor decenii.

Declarația vine în contextul unor discuții mai ample privind reformele economice și măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.

Ilie Bolojan a explicat că partidul pe care îl conduce a decis să susțină în continuare stabilitatea guvernării.

Acesta a declarat: „Mi s-a părut de bun simţ ceea ce s-a votat ieri la PNL, să spunem cât se poate de clar că noi, fiind conştienţi de situaţia în care este ţara, vom susţine o stabilitate în guvernare pentru că este un lucru care ne ajută din toate punctele de vedere, nu pentru ca o persoană să ocupe un post, ca să ne înţelegem foarte bine, ci pentru ratingul ţării, pentru stabilitate, pentru predictibilitate”.

Premierul a precizat că această poziție nu este legată de interese individuale, ci de necesitatea menținerii echilibrului economic și politic.

În final, liderul liberal a transmis un avertisment către PSD, subliniind riscurile unei eventuale destrămări a coaliției.

Ilie Bolojan a declarat: „Mi s-a părut normal să avertizăm PSD-ul că îşi asumă o răspundere pentru o dinamitare a unui guvern şi în condiţiile în care, fără să ai motive, numai că pentru că eşti deranjat de anumite lucruri care nu-ţi convin pentru că te duci într-o zonă de aroganţă politică, totuşi, acţionezi, cum să vă spun, într-o formă din asta distractivă, trebuie să-ţi asumi această răspundere”.

Premierul a amintit că actuala coaliție, în cele nouă luni de guvernare, a adoptat măsuri pentru echilibrarea situației financiare, chiar dacă acestea au fost dificile și au implicat costuri sociale.