Mihai Fifor susține că alianța PNL–AUR funcționează deja la Arad și poate deveni model național

Deputatul PSD Mihai Fifor susține că o posibilă alianță între Partidul Național Liberal și Alianța pentru Unirea Românilor nu mai este doar un scenariu ipotetic. Potrivit acestuia, un astfel de model funcționează deja la nivel local, în Arad, unde colaborarea ar fi deja consolidată în administrația publică.

Liderul social-democrat susține că această formulă politică este testată de mai multe luni în structurile locale de putere. În opinia sa, situația de la Arad ar putea reprezenta un precedent pentru o eventuală alianță la nivel național.

Mihai Fifor afirmă explicit: „La Arad, alianța PNL–AUR–USR funcționează fără probleme de luni de zile, atât în Consiliul Județean, cât și în Consiliul Municipal. Așa că întrebarea firească este: de ce n-ar funcționa și la nivel național?”.

Prezentul politicii românești este marcat de speculații privind posibile reașezări ale majorităților parlamentare și ale alianțelor politice din România.

În același mesaj, Mihai Fifor sugerează că relația dintre PNL și AUR depășește nivelul unor simple coincidențe politice. Acesta afirmă că există indicii clare ale unei colaborări, chiar dacă aceasta nu este asumată oficial.

El susține că această apropiere ar fi susținută inclusiv de premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză că evită să se delimiteze public de AUR.

„Refuzul premierului de a se delimita clar de AUR, chiar în fața propriilor colegi liberali, nu este o scăpare. Este o poziționare. Una calculată”, afirmă Mihai Fifor.

Declarația introduce în dezbatere ideea unei strategii politice deliberate, în care absența unor poziționări ferme ar putea indica o apropiere tactică între cele două formațiuni.

Deputatul PSD face referire și la activitatea parlamentară recentă, pe care o consideră relevantă pentru susținerea tezei sale. Acesta afirmă că PNL și AUR ar fi acționat împreună în anumite momente cheie.

Mihai Fifor susține: „Nu au votat împotriva PSD. Au votat împotriva românilor vulnerabili: împotriva copiilor din familii sărace, împotriva pensionarilor cu venituri mici”.

Prin această declarație, liderul social-democrat încearcă să plaseze disputa politică într-un context social mai larg. El sugerează că deciziile politice recente au avut consecințe directe asupra unor categorii vulnerabile.

Totodată, Fifor invocă și declarațiile liderilor AUR ca argument suplimentar. Acesta afirmă că pozițiile exprimate public de reprezentanții partidului ar indica deschiderea față de o colaborare cu PNL.

„Sunt pași pregătitori. Sunt semnale politice clare”, afirmă el.

În analiza sa, Mihai Fifor face trimitere și la pozițiile oficiale exprimate de PNL în contextul actualei coaliții politice. Acesta susține că refuzul liberalilor de a continua o guvernare alături de PSD ar limita opțiunile politice.

„În acel scenariu, există o singură opțiune reală: AUR”, spune Fifor.

Mihai Fifor susține că, în cazul unei rupturi a actualei formule de guvernare, PNL ar avea puține alternative pentru formarea unei majorități parlamentare. În acest context, AUR este prezentat ca un partener inevitabil.

Mihai Fifor abordează și conflictul public dintre AUR și premierul Ilie Bolojan. Acesta sugerează că disputele ar avea mai degrabă un rol de imagine, decât unul real.

„Disputa dintre AUR și Bolojan este doar zgomot de fond pentru public. În spate, lucrurile sunt deja așezate”, afirmă el.

Mihai Fifor susține că situația din Arad nu este un caz izolat. El afirmă că acest model ar putea fi replicat la scară națională.

În argumentația sa, acesta face referire și la influența unor lideri politici locali, precum Gheorghe Falcă, despre care sugerează că ar avea un rol în consolidarea acestei formule politice.

Mihai Fifor concluzionează: „PNL și AUR nu sunt adversari. Sunt parteneri care încă nu au avut curajul să-și asume public această relație”.