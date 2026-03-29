Apocalipsa după Călin, după metoda Alba-Neagra. Cum să faci din ignoranță virtute și din ipocrizie proiect de țară

Am asistat în ultimele zile la un spectacol de o stupiditate fascinantă, în care ni se vinde o nouă teologie a absurdului. Un soi de revelație pentru minți odihnite, marca „Orice Prostie a Alesului Ne Dă Pe Spate”.

Protagonistul? Eternul Călin Georgescu.

Metoda? Un amestec tip Alba-Neagra de blasfemie, falsă erudiție, misticism de tarabă și o ipocrizie care ar face invidios și un fariseu din vechime.

Să le luăm pe rând, pentru că anatomia acestei imposturi merită a fi disecată. Pentru cei care vor să înțeleagă...

Aflăm, de la noul predicator politic că „Apocalipsa” ar veni din româna veche, de la expresia „Apucă-Lipsa”. Sună teribil de interesant pentru semi-analfabeții care iau lecții de cultură de pe rețelele sociale, dar în realitate este doar un joc prostesc de cuvinte.

O să încerc să tratez serios această nouă aberație a lui Călin Georgescu.

O minimă cercetare etimologică ne arată că termenul de APOCALIPSĂ apare în primele tipărituri ale lui Coresi (1560-1580), preluat din greaca bisericească (Apokalypsis) sau transliterat prin slavonă (Otkrovenie), cu sensul strict de „Descoperire” sau „Revelație”.

Cuvântul „lipsă”, în schimb, vine din neogreacă și a fost adus în limbajul curent de fanarioți, vreo 150 de ani mai târziu.

Cum scrii/traduci în secolul XVI un text folosind un cuvânt care urma să apară peste 150 de ani pe aceste meleaguri? Nici Călin Georgescu nu poate explica, pentru că e greu să faci istorie dacă nu ai mintea limpede. Și la el este o furtună continuă.

Spre deosebire de răcanii din presa de azi, cărturarii de la 1600 știau greacă, latină și slavonă, nu născoceau expresii pe la birtul gării. Altfel, pe logica lui Georgescu, ar trebui să credem că anticii vorbeau despre DACII pentru că erau „DE A(I)CI”, iar un CADOU înseamnă, de fapt, că „CADE un OU”.

Dar nu trebuie să mă credeți pe mine, faceți un efort, mergeți la un muzeu, deschideți Biblia de la 1688 și veți citi clar, la finalul Noului Testament, în ultima traducere, aprobată de Sfântul Sinod: Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. În cele mai vechi, apare „Descoperirea lui Ioan”. Nicăieri nu scrie: „Lipsa lui Ioan”.

Dar discursul lui Călin Georgescu este o blasfemie la adresa credinței ortodoxe și truc ieftin de predicator de târg duminical.

Ipocrizia atinge cote de avarie atunci când trecem de la lingvistică la viziunea geopolitică. În dialogul televizat, Georgescu îl întreabă retoric pe Robert Turcescu ce avantaj avem din Uniunea Europeană. Când i se răspunde, timid, că „putem călători”, salvatorul națiunii decretează majestuos: „Păi, noi ne-am născut să stăm aici!”

Sublim. Doar că Alesul, cel care ne îndeamnă să stăm locului este un om care, până să vină să candideze la președinția României, a ales să trăiască 10 ani în Austria. Și-a vândut casa din România și a mers la Viena. Și nu la cules de sparanghel. Deci, omul care a trăit în Austria pentru că i-a plăcut foarte mult țara vine să ne țină prelegeri despre cum noi, restul, suntem făcuți să stăm blocați între granițe.

Misticismul de cafenea al candidatului ales capătă accente de comedie absurdă când este întrebat, în alt interviu, din ce trăiește. Răspunsul? „Dumnezeu ne ține pe toți, și pe mine și pe Dvs.” De aici deducem clar că Dumnezeu a coborât pe Pământ și îi face direct transferuri IBAN, plătește facturi mari și avocați scumpi.

Cu alte cuvinte, d-aia sunteți săraci, săracilor, că nu vă vin bani din Cer!

Totuși, partea cu adevărat amuzantă abia acum vine. Aflasem de la Sebastian Ghiță că, în 2021, Georgescu s-a dus la el la Belgrad să ceară ajutor și să se vadă cu niște sârbi și ruși. Întrebat frontal despre această întâlnire deloc duhovnicească, Călin Georgescu recunoaște, dar dă o replică de antologie absolută: M-am dus la el să-i cer bani și ajutor ca să mă refuze!

O sclipire de geniu strategic! Să te urci în avion, să mergi într-o altă țară, la un mogul, doar pentru a te asigura că primești un refuz. Înțeleg din interviul dat că au mai fost 7-8 moguli/milionari de tipul ăsta, presați de Georgescu să-i dea bani și ajutor, ca să fie refuzat. Explicații ca pentru proști!

Concluzia e simplă. Ce face Călin Georgescu nu este politică, este o manipulare grosolană, acoperită cu trompete gata să justifice orice derapaj logic. O Alba-Negra cu cuvinte și concepte șchioape.

Cum putem contracara așa ceva? Gândiți cu creierul vostru, nu cu mințile altora!

Și, apropo, dacă tot facem jocuri etimologice tip Georgescu: vă dați seama că a MINTE vine de la MINT?