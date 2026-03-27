Cum a ajuns Dosarul ICA simbolul acuzațiilor de abuz din justiție

În România de azi, prescripția nu mai este doar un termen din manualele de drept penal. A devenit numele unei frustrări publice: sentimentul că statul ajunge prea târziu, că fapte grave rămân nepedepsite.

În acest climat, faptul că Tribunalul București a admis în principiu, pe 4 martie 2026, cererea de revizuire și rejudecare a dosarului ICA a readus în prim-plan un caz care nu mai este de mult doar un dosar celebru. A devenit, în ochii multora, un reper al neîncrederii în actul de justiție, un simbol al unor întrebări care macină de ani de zile societatea românească: Ce se întâmplă când justiția nu mai este arbitru, ci armă? Cum se mai poate face dreptate când autorii unui abuz judiciar dovedit scapă prin prescripția faptelor?

În ianuarie 2017 a apărut în spațiul public o înregistrare audio în care fostul președinte Traian Băsescu vorbea despre modul în care ar fi fost influențat dosarul în urma căruia a fost condamnat adversarul său politic, Dan Voiculescu.

Sebastian Ghiţă: „Şi aveţi înregistrări cu toţi?“ Traian Băsescu: „Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da’ să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. Da? Hai, băieţi, să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia?“ Sebastian Ghiţă: „Ce stat este ăsta, domnule preşedinte?“ Traian Băsescu: „Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu ştiu ce spun.“ Sebastian Ghiţă: „Probleme cu dosarul Voiculescu?“ Traian Băsescu: „Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea care, cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea: mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Camelia Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că, dacă aveam codul penal, îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece. Pe urmă trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii.“ Sebastian Ghiţă: „Sunteţi supărat pe ei.“ Traian Băsescu: „Camelia Bogdan este. A intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti!“

Gravitatea momentului nu a stat doar în conținutul afirmațiilor, ci și în faptul că, a doua zi, Traian Băsescu a recunoscut public autenticitatea înregistrării.

Evoluțiile ulterioare au fost devastatoare pentru credibilitatea dosarului. Fostul procuror Emilian Eva, care instrumentase Dosarul ICA, a fost condamnat definitiv în mai 2023 la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare pentru corupție.

În iulie 2025, fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost trimis în judecată pentru aranjarea de dosare în justiție.

Judecătoarea Camelia Bogdan a fost exclusă definitiv din magistratură în aprilie 2022 pentru incompatibilitate și pronunțarea de sentințe ilegale. Mai mult, în septembrie 2025, Înalta Curte a reținut că, în soluționarea Dosarului ICA, judecătoarea Bogdan a comis abuz în serviciu.

Numai că, în ce o privește pe Camelia Bogdan, decizia instanței supreme rămâne fără urmări: fapta fostei judecătoare rămâne nepedepsită. Răspunderea penală nu mai putea fi angajată din cauza prescripției.

Se mai poate face, așadar, dreptate pentru victimele dosarului ICA? Este o întrebare cu atât mai dificilă cu cât cunoscutul profesor Gheorghe Mencinicopschi, condamnat în același dosar, a murit în 2022, după ani în care apropiații au vorbit despre degradarea sănătății sale în detenție.